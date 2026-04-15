Кола блъсна 8-годишно дете с тротинетка

Кола блъсна 8-годишно дете, което е карало тротинетка. Инцидентът е станал във вторник около 18:50 часа на ул. „Даме Груев" в Благоевград, съобщиха от полицията.

Лек автомобил „Мерцедес", управляван от 47-годишен благоевградчанин, е блъснал 8-годишно дете от града, което е изскочило внезапно на пътното платно с детска тротинетка. Детето е пострадало с охлузвания по колената и натъртване. След извършен медицински преглед е освободено за домашно лечение.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.



