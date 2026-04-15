В Ямбол разследват кражба на 150 евро от кола

Ямболските полицаи разследват кражба от автомобил, при която са отнети 150 евро, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Сигналът е постъпил в полицията късно снощи. Кражбата е извършена за кратък период от време от лек автомобил „Ауди", паркиран на ул. „Илинден ", уточниха от ОД на МВР – Ямбол. Работата по случая продължава след извършен оглед на място.

В края на януари т. г. ямболските полицаи задържаха непълнолетен за множество кражби от автомобили и частни имоти, извършени в областния град. Той бе установен след пореден взлом на автомобил.