Николай Нанков: Променяме област Ловеч и България ...

Откриха списък с 60 имена и ЕГН-та в Брезово, разследват купуване на гласове

Акции срещу купуване на гласове текат в цялата страна. СНИМКА: СДВР

Претърсването е направено по сигнал за изборна търговия

Списък, съдържащ три имена, ЕГН и мобилни телефони на 60 души, е открит в дома на жител на Брезово, съобщават от полицията. Образувано е разследване за евентуален опит да се повлияе на гласоподаватели за изборите в неделя.

В изпълнение на набелязаните мерки за предотвратяване на престъпленията с политическите права на гражданите в събота служители на пловдивската дирекция на МВР предприели проверка на информация за подготвяно купуване на гласове в полза на определена политическа партия. След извършеното претърсване в Брезово материалите са докладвани в Районната прокуратура в Пловдив и е образувано досъдебно производство. По случая работят разследващи от отдел „Икономическа полиция".

