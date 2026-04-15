Откриха списък с 60 имена и ЕГН-та в Брезово, разследват купуване на гласове

Претърсването е направено по сигнал за изборна търговия

Списък, съдържащ три имена, ЕГН и мобилни телефони на 60 души, е открит в дома на жител на Брезово, съобщават от полицията. Образувано е разследване за евентуален опит да се повлияе на гласоподаватели за изборите в неделя.

В изпълнение на набелязаните мерки за предотвратяване на престъпленията с политическите права на гражданите в събота служители на пловдивската дирекция на МВР предприели проверка на информация за подготвяно купуване на гласове в полза на определена политическа партия. След извършеното претърсване в Брезово материалите са докладвани в Районната прокуратура в Пловдив и е образувано досъдебно производство. По случая работят разследващи от отдел „Икономическа полиция".