ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Мъж нападна охранител на училище в Пловдив, заловил го да краде кран от чешма

Охранител на училище в пловдивския район "Тракия" е бил нападнат от мъж, влязъл да краде в учебното заведение, съобщиха от МВР.

Вчера сутринта патрул на Пето районно предприел проверка по сигнал. Според предварителната информация служителят от частната охранителна фирма бил нападнат в двора на учебното заведение от мъж, когото заловил в момент на кражба на кран от чешма.

Криминално проявеният извършител е отведен за срок до 24 часа в полицейския арест. По случая се води бързо производство за причинена телесна повреда на длъжностно лице.

Пето районно в Пловдив

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

