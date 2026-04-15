Андрей Гюров: Конфискувахме 1 млн. евро. Няма тайник, който да скрие тези, които искат да опорочат изборите (Видео)

Параваните са граница между свободния избор и контролирания вот

Подготвена е огромна сума фалшиво евро за купуване на гласове, предупреди премиерът

В неделя за първи път ще се гласува с паравани. Това не само техническа подробност, това е граница между свободния избор и контролирания вот. Параваните запазва тайната на вота, но слагат край на снимките. Слагат край на ваденето на бюлетини от джоба и използването на всякакви саморъчни средства за уцелването на правилното квадратче на бюлетината. Това каза премиерът Андрей Гюров на Координационният съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Припомни, че правителството е направило приложение за незрящите, за да могат да направят информиран и пълноценен избор.

Показахме, че държавата е по-организира от търговците на гласове. Няма нужда да разказвам какво прави МВР. Резултатът е по-високо доверие, 1 млн. конфискувани евро, а акциите продължават. Няма тайник, няма чекмедже, няма пояс, няма листа, които да могат да скрият тези, които искат да опорочат изборите и нашето бъдеще, каза още Гюров.

И едно много важно предупреждение. Тази сутрин главният секретар на МВР ми докладва, че има оперативна информация за огромна сума фалшиво евро предназначено за купуване на гласове. Тоест целта е не само изкривяване на вота на българските граждани, но и да ги измамят, каза още той.

"От българските граждани зависи да обезсмислят тези усилия на купувачите на гласове, защото високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми", каза още Гюров.

Приближаваме се към момента, в който ще предадем щафетата на ЦИК, каза още той.

През изминалите два месеца направихме един механизъм за координация между институциите, каза съветникът на премиера за изборите Ваня Нушева. Обясни, че всички изборни материали са подготвени. 10897 паравани за гласуване са изработени и предоставени на всички общини, каза още тя. Имало и четири до пет пъти повече разкрити случаи. Разкрити са нови схеми за купуване на гласове, а МВР продължава своята работа по охраната на изборите, каза още тя.

Гарантирана е възможност за проверка, чрез видеонаблюдението.

Не остана нито едно ОДМВР, което да не беше посетено от ръководството на МВР. Последната среща беше вчера в София-област. Това се прави с ясната цел, за да са сигурни служителите, че няма фаворизиране на партиите. Те трябва ад знаят, че всички са равни пред закона. Има повишено гражданско доверие към МВР, като има 1743 сигнала към днешна дата. На предишните избори са били 479. Наказателните производства са 461, а бързите досъдебни производства са 458, задържаните са над 250, отчете зам.-министърът на МВР Иван Анчев.

Тази сутрин са конфискувани 5 хил. евро и 6 хил. британски паунда.

66 млн. евро струват изборите.

Предприети са мерки за усилване на клетките на мобилните оператори, за да може и в отдалечените места да има сигнал.