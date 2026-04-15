Откриха кило барут и боеприпаси в къща в Златоград

Незаконни боеприпаси и взривно вещество са иззети при полицейска проверка в Златоград.

Те са намерени в дома на 50-годишен мъж от града. Установено е, че в метална каса в жилището се съхраняват 138 броя боеприпаси за огнестрелно оръжие с нарезна цев, калибър .308 WIN, както и 1 кг барут марка „Vihtavuori N540", без да има издадено надлежно разрешение за това.

Боеприпасите и барутът са иззети.

По случая е образувано бързо производство за държане на боеприпаси и взривни вещества без надлежно разрешение.