Съдът не разреши очна ставка между Илия Златанов и прокурор Франтишек по делото срещу Петьо Еврото

Софийският градски съд не уважи искането ми за провеждане на очна ставка между Илия Златанов и прокурор Димитър Франтишек. Прокурор Франтишек категорично отказва да се е срещал или да е познавал Илия Златанов, докато Златанов разказа под клетва за многократни срещи с него. Според съда това не важно, каза пред журналисти адвокат Минчо Спасов, защитник на част от пострадалите по случая, след заседанието по делото срещу бившия следовател Петьо Петров – Еврото.

Петров е обвинен за документна измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно, тъй като все още се издирва с Европейска заповед за арест. То бе образувано на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г., чрез използване на неистински документи, Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и парична сума в размер на 550 хил. евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.

Минчо Спасов обясни, че съдът е уважил и заявеното при разпита на следователя Орхан Юсеинов, който в показанията си по време на разследването е казал, че от Франтишек е получил указания къде да търси, в коя стая и в кое чекмедже, златните монети, открити при обиските през 2020 г.

Оказва се, че Франтишек е назначен за наблюдаващ прокурор по това дело същият ден в 11:05 ч. на обяд. След това той е изпратил запитване до МВР, откъдето са му изпратили справка, в основа на която е поискал от съда разрешението за обиск. Той е занесъл разрешението лично и е присъствал на обиска. Казал е на следователя, че има оперативна информация, но в справката от МВР има само сведение, че Златанов не притежава оръжие, допълни Спасов, цитиран от БТА.

По време на днешното заседание вещото лице Сашо Николов представи експертиза, според която на част от златните монети не е дадена оценка, тъй като не е имал достатъчно информация за техния грамаж. Николов обясни, че всяка монета е с различна тежест.