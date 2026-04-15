Двама жители на ломското село Аспарухово са задържани като съпричастни към престъпления против политическите права на гражданите.

KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

На 14.04.2026 г. на територията на Районно управление – Лом е проведена специализирана полицейска операция за предотвратяване на изборни нарушения и престъпления против политическите права на гражданите. В хода на полицейската акция са извършени претърсвания на два адреса в село Аспарухово, община Медковец, обитавани от местни жители, на 30 г. и 57 г. В къщата на по-младия мъж са открити и иззети 525 евро и листове от тетрадка с изписани имена на лица и цифри срещу всяко от тях, скрити под легло в една от стаите. При направеното претърсване са намерени и иззети още пистолет "Зораки" без съответното разрешително, кутии цигари "Давидофф Голд слимс" и 200 грама насипен нарязан тютюн, без необходимия акцизен бандерол. При процесуално-следствените действия в имота на по-възрастния мъж са намерени 2 ловни патрона, без съответното разрешително.

По случаите са извършени разпити на свидетели пред съдия от Районен съд –Лом. На двамата мъже е наложено задържане до 24 часа като съпричастни към престъпления против политическите права на гражданите. Образувани са 2 бързи производства по чл. 167, ал. 2 от НК и 2 преписки по чл. 234, ал. 1 и по чл. 339, ал. 1 от НК.