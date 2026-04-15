"Благодаря ви, Ловеч! Благодаря ви, приятели от Априлци, Троян и Тетевен, от Луковит и Летница, от Угърчин и Ябланица! Благодаря ви за настроението и подкрепата в снощната прекрасна вечер! Вярвам, убеден съм, че ще я получим и в неделя! Защото ние, начело с нашия лидер Бойко Борисов променяме област Ловеч и България, защото ние работим заедно с вас за вас!".

Това пише във своя публикация Николай Нанков от ГЕРБ.

Ето какво допълни той:

Защото всичко направено остава, но винаги е малко.

Всички вие заслужавате по-красиви градове и села, по-добри и безопасни пътища, по-топли и уютни домове, по-приветливи детски градини за най-малките, по-модерни училища за децата, повече спортни терени, по-цветни детски площадки, по-добро водоснабдяване, по-добър живот.

През последните години, когато ГЕРБ не бе в управлението на страната, нищо ново не се построи, нищо градивно не се случи.

В неделя ние заедно трябва да сложим край на безвремието.

Трябва да попречим продавачи на илюзии и фалшиви спасители да ни замазват очите с обещания, които никога нямат намерение да изпълнят.

Нека им дадем да се разберат, да им объркаме сметките с #Номер15 в бюлетината за #РедРаботаРастеж тук в област Ловеч!