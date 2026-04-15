Полина Крайнева е в политиката от 2006 г. като част от „Демократи за силна България“. Дългогодишен парламентарен сътрудник на Иван Костов и част от анализаторския екип на Лабораторията за управление на рисковете към НБУ, с фокус върху доверието в институциите и противодействието на хибридните влияния. Икономист със специализации в областта на управлението на рискове и политическата комуникация. Завършва „Международни икономически отношения“ и „Публична администрация“ в УНСС и е магистър по „Маркетинг“.

- Как бихте коментирали резултатите от изборите в Унгария и има ли урок, който може да отнесем към България?

- Унгария в много отношения е огледало на същите процеси, в които и България се задушава от 2009 г. насам - завладени институции и служби, концентрирана медийна среда и използване на публичния ресурс в полза на тесен политико-икономически кръг. Резултатът е видим - икономическо изоставане и спад в реалното благосъстояние. Преди две години унгарците заеха последно място в ЕС по покупателна способност, изразена чрез действителното индивидуално потребление. Ръстът на икономиката им също е на последните места в ЕС.

Разликите в същото време са значителни. В България до този момент нито едно управление след присъединяването ни към ЕС през 2007 г. не си е позволило да залитне в евроскептична или открито проруска държавна политика.

В този смисъл нашата задача е колкото да свалим, толкова и да не допуснем още по-изродена версия на модела у нас. Защото за първи път на предстоящите избори подобен риск има. Надявам се никой да не си прави илюзии - усилията за намиране и налагане на нов „троянски кон“ на Русия в ЕС, който да замени Унгария, отдавна се водят целенасочено и с пълна сила.

Унгарският пример, разбира се, показва и още нещо важно - мащабът на гражданското участие е решаващ. Знаете ли кога последно в България е имало над 80% избирателна активност? На изборите през 1990 г. Това е активност, с която се сваля окопало се статукво. Казвам „сваля“, не „разгражда“, защото подобни модели не изчезват единствено с промяна на политическия връх. Същинското разграждане е дълъг път - то не опира единствено до отстраняването на няколко политически фигури от сцената, а изисква цялостно освобождаване на системите от политическите и силовите им зависимости и, паралелно с това, изграждане на условия за устойчиви, независими и ефективно функциониращи демократични институции, които никога повече да не могат да бъдат овладени.

С мнозинството, което Петер Мадяр спечели, шансовете пред Унгария са открити. Надявам се следващия понеделник да можем да кажем същото и за България. Всичко зависи от това дали българските граждани ще направят това, което направиха унгарците - ще излязат и ще гласуват.

- За предстоящите избори на 19 април Министерството на външните работи за първи път създаде специален координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и хибридните заплахи. Темата за евентуална външна намеса получи много силен фокус, включително се заговори за „румънски сценарий“. Колко реален е мащабът на проблема?

- Създаването на координационния механизъм от страна на външно министерство е безспорно стъпка в правилната посока и съпротивата, която събуди, ясно го показва. Истината е, че Русия е в режим на хибридна война срещу Европа и всички държави членки от 2014 г. след анексията на Крим, а ако трябва да сме съвсем честни - дори и по-рано. Истината е също така, че срещу това проникване не беше изграден никакъв институционален или какъвто и да е капацитет за реакция в България. Пораженията днес са видими. Като част от Лабораторията за оценка и управление на рисковете, ние бяхме първите, които още през 2014 г. излязохме с анализи за каналите и механизма на проникване - интересен детайл е, че към онзи момент първоначалният пробив вървеше по линията на медийни канали, свързани с групата, собственост тогава на Делян Пеевски. Така, на фона на абсолютно бездействие от страна на държавата, до войната в Украйна информационната и обществената среда вече беше добре подготвена за това, което предстоеше.

Докладът на BFMI и Sensika, който се цитира напоследък, показва наличие на аномалии - опити за използване на скрити механизми и неавтентично поведение в платформи като TikTok от част от политическите сили в момента, но смятам, че тези наблюдения са далеч от мащаба на това, което видяхме в Румъния. Преекспонирането и коментарите около него според мен са поредната дъвка, която цели да измести истинския проблем.

Хибридната война не се води само през социалните мрежи и не започва с изборите, нито свършва с тях. Тя се води чрез дългосрочно изграждане на зависимости - в медиите, в политическите партии, в службите, в икономически структури. Целта е да се ерозира доверието и да се отслабят институциите, като същевременно се наслагва обществено разделение и радикализация.

Затова разговорът за „румънски сценарий“ може да бъде подвеждащ, ако го сведем до технология на изборна манипулация. Рискът за България не е в ситуационен сценарий, а в натрупването на влияние, което вече е проникнало в самата тъкан на институциите.

Оттук нататък въпросът не е дали има намеса - тя е факт. Въпросът е дали българската държава има воля и капацитет да ѝ се противопостави. Това налага на първо място дълбока реформа на службите за сигурност и освобождаването им от външни и вътрешни влияния и зависимости. Всичко останало са временни и недостатъчни мерки.

- Какви ще бъдат Вашите приоритети като народен представител?

- Моите приоритети като народен представител ще бъдат насочени към това да върнем държавата там, където ѝ е мястото. Защото днес българската държава не изпълнява основните си функции, а се е превърнала в касичка и бухалка - раздута, корумпирана и неефективна, която вместо да гарантира сигурност, образование, здравеопазване и среда за развитие, се занимава с бизнес и преразпределение. Днес имаме голям държавен сектор, големи държавни фирми и държавни разходи, които вече надхвърлят значително допустимия по закон процент от БВП. Именно оттук идва и голямата корупция - от начина, по който се разпределят тези ресурси. Колкото повече държавата харчи, толкова повече се разширява пространството за злоупотреби. Затова отговорът не е „още държава“, а по-малко държава там, където тя пречи, и повече свобода за частната инициатива.

Промяната, естествено, минава и през самата държавна администрация. Тя трябва да престане да бъде самостоятелен център на власт и да се върне към ролята си на изпълнител на решенията на демократичните институции. Държавната служба трябва да бъде професионална, политически неутрална и под реален контрол, а не изградена върху мрежи от зависимости. Дигитализация на всички процеси. И да - това означава и постепенно съкращаване на числеността й, за което от ДСБ имаме нарочен законопроект, за да се възстанови балансът между държава и частен сектор.