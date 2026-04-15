Александър Симидчиев, преференция 103 в 25 МИР София

Времето за политическа кампания често се възприема като шумен сблъсък на идеи и обещания. За мен обаче то е и възможност да насоча вниманието към моя по-дълбока и дългосрочно значима кауза – общественото здраве.

Когато разговарям с хора по време на кампанията си за 52-то Народно събрание, не започвам с лозунги. Започвам с въпроси: как живеят, как се хранят, спортуват ли, имат ли достъп до профилактика, чувстват ли се психически стабилни. Политиката има смисъл само ако стъпва върху реалния живот, а здравето е най-прекият показател за качеството на този живот. Използвам всяка среща като шанс да преведа сложните медицински теми на разбираем език. Обяснявам защо превенцията е по-важна от лечението, как малки ежедневни навици могат да намалят риска от хронични заболявания и защо обществените политики трябва да подкрепят здравословния избор, а не да го затрудняват.

Често хората очакват от политиците големи лозунги и обещания, но за мен много по-важни са малките, практични насоки. Говорим за редовни профилактични прегледи, за балансирано хранене, за значението на движението и почивката. За психичното здраве – тема, която дълго време оставаше в сянка, но днес е ключова за всяко модерно общество. Припомням на хората и дефиницията на Световната здравна организация за здраве – а именно триединството на физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствието на болест.

Именно затова реших да допринасям с нещо по-различно. Подготвих малки картончета, които раздавам по време на срещите си с хората. На тях няма политически лозунги, а кратки и лесни за изпълнение „хакове“ за по-здравословен живот, например: „Ползвай стълбите вместо асансьора“, „Изпий чаша вода веднага след събуждане“, „Разходи се 15 минути след вечеря“, „Остави телефона за 30 минути преди сън“ или „Добави един плод към днешното си меню“.

Идеята е проста: всеки ден да добавяме по едно малко, различно здравеукрепващо лично поведение, което с времето да се превърне в навик (за да стане едно ново поведение навик, са нужни поне 3 седмици волево да го практикуваме). Хората често си мислят, че здравословният живот изисква големи усилия и драстични промени. Всъщност най-устойчивите резултати идват от малките, но целенасочени стъпки, които можем да приложим още днес.

Тези картончета предизвикват интерес, защото са практични и човешки. Вместо да слушат поредното обещание, хората си тръгват с нещо конкретно в джоба – идея, която могат да изпробват още същия ден. А когато след време някой ми каже, че вече ходи повече пеша, спи по-добре или се е записал на профилактичен преглед заради едно от тези послания, тогава знам, че политическата ми кампания е имала реален смисъл.

Вместо да обещавам абстрактни реформи, показвам конкретни примери – как една добре организирана профилактична програма спестява средства и човешки страдания, как достъпната среда за движение подобрява не само физическото, но и психичното здраве на общността. Така политическият разговор се превръща в практичен и полезен диалог.

Надеждата ми е, че този подход ще има и по-широк ефект. Здравото общество е по-продуктивно, по-устойчиво и по-уверено в бъдещето си. Когато хората се грижат за себе си и имат достъп до ефективна здравна система, те работят по-добре, учат по-успешно и участват по-активно в обществения живот. Това пряко се отразява върху икономиката, социалната стабилност и националната сигурност. Именно така вярвам, че помагам България да става по-силна. Държава със здрави граждани е държава с по-голям потенциал за развитие, иновации и устойчив растеж. Инвестицията в обществено здраве не е разход, а стратегически избор. В съвременния свят обаче нито една държава не може да бъде силна сама. Затова този модел на мислене естествено прелива и в нуждата от по-дълбока интеграция в една по-силна Европа. Общите европейски политики в здравеопазването, обменът на добри практики и солидарността между държавите дават възможност на страни като България да ползват иновации и опит за да ускорят развитието си и да осигурят по-високо качество на живот за своите граждани.

Политическата агитация не бива да е само борба за гласове. Тя може да бъде инструмент за информираност, отговорност и дългосрочна промяна. Ако в края на деня повече хора мислят за здравето си, променят поне един свой навик и обществото ни върви към по-устойчив и европейски ориентиран модел на развитие, тогава това време е използвано не просто ефективно, а смислено.

Защото истинската политика не свършва с изборите – тя започва с грижата за хората.