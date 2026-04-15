Стотици социалисти от различни поколения се събраха за бъдещето на БСП и на България

Среща на поколенията в БСП се проведе броени дни преди парламентарните избори и събра бивши и настоящи партийни и държавни ръководители, народни представители и кандидат-депутати, както и много младежи.

„За мен е голяма чест да говоря пред хора, от които съм се учил.“, заяви пред събралите се стотици социалисти председателят на НС на БСП Крум Зарков. Той подчерта, че срещата не е просто предизборно мероприятие, а възстановяване на традиция.

Според него сред социалистите отново има желание за диалог – да се събират, да дискутират и да говорят за политика и идеология, в контраст с националната предизборна кампания. „Бягството от дебат и отказът от идеологии на другите партии правят перспективите за излизане от политическата криза неблагоприятни“, предупреди Зарков.

По думите му последните пет години са отблъснали много български граждани от самата идея за представителна демокрация. „А това е идея, която пази нашата свобода и е залегнала в най-важния политически документ – Конституцията, изработена и защитена в най-голяма степен от българските социалисти. Това е наследство, което ние, по-младите, сме получили от вас и ще продължим да браним.“

В речта си Зарков наблегна на необходимостта от съставяне на устойчиво, компетентно и почтено управление. „Бъдещата парламентарна група на БСП ще се изправи в защита на Конституцията и ще отстоява дневен ред, който засяга огромната част от българските граждани – дори и тези, които не винаги го осъзнават. Защото залогът на тези избори е България и ние ще бъдем на висотата му, както вие сте били преди нас.“

Заместник-председателят на БСП Атанас Мерджанов постави акцент върху смисъла на срещата. И заяви: „Днес сме тук – стари и млади, опитни и начинаещи – за да си подадем ръка, да запретнем ръкави, и да тръгнем по нелекия път на съзиданието. Нашата партия е тази, която е длъжна да събере сили, да обедини хората и да върне родината ни там, където трябва да бъде. Защото една справедлива България е възможна."

По време на срещата се проведе активна дискусия за бъдещето на държавата и ролята на социалистическата партия.

„Само БСП може да изпълнява ролята на социален омбудсман в парламента – това е единствената автентична социална партия в България“, заяви бившият народен представител Добромир Гущеров.

Според Георги Божинов промените в БСП през последните месеци са гаранция за бъдещ успех. „Партията направи това със собствени сили и обществото усети тази енергия – пожела отново да ни чуе.“

По думите на бившия министър и народен представител Атанас Папаризов БСП поставя в центъра проблемите на обикновения човек. „Вместо да задълбочава разделението, тя предлага решения как да преодолеем кризата и как да възстановим България.“

Проф. Стойчо Симов се обърна към кандидатите за народни представители с думите: „Вие сте лицето на промяната. На вас се пада огромната отговорност да върнете смисъла на политиката като служене на народа.“

Според Георги Пирински успехът на БСП зависи от ясния отговор на въпроса – що е то социализъм и има ли той почва у нас днес. „Справедливото общество е социалистическо. Нашата цел е демократичен социализъм и мисията ни е да убедим българските граждани, че това не е илюзия, а повеля на времето.“

Проф. Петя Шопова се обърна към партиите в коалицията БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА с думите: „Само обединени можем да успеем заедно!“. И подчерта, че лявото има много дълбоки корени, които са неразривна част от българския народ и няма право да се откаже от изконната си роля да е до него.

В заключение Крум Зарков благодари за активното участие и заяви: „На 19 април поставяме началото на възстановяването на БСП като ключов фактор в българския политически живот. Взимаме съдбата си в свои ръце, за да помогнем на нашите съграждани да живеят по-добре и по-достойно.“