Дават на съд 19-годишния Бургазлиев, убил с АТВ майка на две деца в Слънчев бряг

При катастрофата бе тежко ранено едно от децата на жертвата - 4-годишният Мартин

Окръжна прокуратура Бургас предаде на съд Никола Бургазлиев, който премаза с АТВ млада пловдивчанка и рани 4-годишния й син и още две деца. Кървавият инцидент стана на 14 август м.г., а ранената Христина издъхна на 3 септември в болницата. Тя така и не излезе от кома. Малкият Марти също бе в много тежко състояние, но бургаски и столични медици успяха да го върнат към живота.

Установено е, че управлявайки превозното средство, Бургазлиев е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата, в резултат на което е причинил ПТП с преминаващите пешеходци.

От прокуратурата изтъкват, че престъплението е извършено след употреба на високорисково наркотично вещество – тетрахидроканабинол.

Предстои Окръжен съд-Бургас да нарочи дата на заседанието по делото.

Разследването на тежкия инцидент бе съпроводено с поредица протести. Роднини на убитата Христина и тежко ранения й син настояват за справедлив процес и доживотна присъда.

Близки и съученици на Никола пък излязоха в негова защита пред Съдебната палата. Те твърдят, че 19-годишният младеж никога не е вземал наркотици и не е престъпник.