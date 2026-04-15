ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Годой благодари на Бог, че е вкарал за ЦСКА във ве...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22665760 www.24chasa.bg

Тийнейджъри буйстваха и хвърляха бутилки в автобус в София, после пребиха мъж

7828
Юмрук СНИМКА: Архив

Тийнейджъри вилняха в автобус в София и пребиха мъж, съобщиха от полицията.

На 13 април вечерта е подаден сигнал за двама хулигани, които буйствали в автобус 72 и хвърляли бутилки.

След като слезли на спирка на градския транспорт на ул. „Атанас Узунов" и „Поп Харитон", са нанесли побой на 60-годишен мъж.

Минути след сигнала те са били задържани. Мъжът, пострадал при побоя, е настанен в болница - без опасност за живота, пише Dariknews.

Арестуваните са младежи на 18 и 19 години - познати на органите на реда. Единият е с три регистрации за нанасяне на телесни повреди по хулигански подбуди, грабеж и кражба, а другият - за хулиганство - оказване на съпротива на орган на властта.

След доклад е прокуратура на единия е било повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

