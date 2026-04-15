Ирена Георгиева: Giro d'Italia е шанс да се утвърдим като дестинация за велотуризъм и да привлечем нов тип туристи

Служебния министър на туризма Ирена Георгиева и посланика на Италия в България, Н. Пр. Марчело Апичела Снимка: Министерство на туризма

България има реален шанс да се позиционира като атрактивна дестинация за велотуризъм чрез домакинството на престижното състезание Giro d'Italia. Това се потвърди по време на среща между служебния министър на туризма Ирена Георгиева и посланика на Италия в България, Н. Пр. Марчело Апичела.

В рамките на разговора акцентът беше поставен върху възможностите за развитие на културния и спортния туризъм у нас. Използването на международния интерес към събитието е инструмент за популяризирането на България като туристическа дестинация.

Министър Георгиева подчерта, че провеждането на Giro d'Italia в България ще осигури видимост на страната пред многомилионна аудитория. Маршрутът на първите три етапа от състезанието преминава през различни дестинации, сред които Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София – градове, които съчетават културно наследство и природни забележителности.

„Това е шанс България да се утвърди като дестинация за велотуризъм и да привлече нов тип туристи – търсещи активни преживявания, природа и култура", заяви министър Георгиева.

По думите ѝ интересът от италиански туристи към България остава стабилен, подпомогнат от добрата въздушна свързаност. Министерството вече работи по мащабна комуникационна кампания за популяризиране на събитието – с външна реклама, радиоефир и партньорства с БНТ, БНР и БТА, която подготвя специална поредица за маршрута и включените дестинации. Министър Ирена Георгиева поясни, че местните власти по трасето също участват активно с организацията на съпътстващи събития, което допълнително засилва интереса към инициативата.

От своя страна посланик Апичела подчерта глобалния мащаб на Giro d'Italia, което достига до стотици милиони зрители по света. Според него това е стратегическа възможност България да покаже туристическия си потенциал на международната сцена.

Посолството на Италия ще допринесе чрез организирането на изложби, културни инициативи и експертни срещи, насочени към колоезденето и устойчивата мобилност. „Това не е просто спортно събитие, а платформа, която свързва народи, култури и традиции", подчерта Н. Пр. Марчело Апичела.

