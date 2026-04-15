Започна реконструкция на една от най-натоварените улици в Павликени

Започна реконструкцията на ул. „Трети март" в град Павликени.

Участъкът е с начало от кръстовището на ул. „Трети март" с ул. „Атанас Хаджиславчев", а краят му е до ЖП гара – Павликени. Ул. „Трети март" е част от републиканската пътна мрежа и има ключова важност в трафика в Павликени и общината, тъй като е една от основните входно-изходни артерии на града, посочват от местната администрация.

Официален старт на строителните работи на обекта дадоха кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов, шефът на фирмата - изпълнител инж. Филип Маринов и директорът на Областно пътно управление инж. Венцислав Ангелов.

Изпълнението на проекта обхваща подмяна на асфалтовата настилка на пътното платно и реконструкция на тротоарните настилки в участъка, както и обновяване на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация.

Проектът предвижда и рехабилитация и обновяване на съществуващата „зелена среда" в участъка от улицата, който е обект на инвестицията.

С него продължава изпълнението на поетапна реконструкция и рехабилитация на остарели и амортизирани улични платна и тротоари в Павликени.

С реализиране на дейностите ще се подобрят условията и безопасността на движение на МПС и на пешеходците; ще се обнови съществуващата зеленина и ще се подобри качеството на живот в района.

„Началото на реконструкцията се забави във времето, тъй като по тази улица трябваше предварително да бъдат подменени водопроводната и канализационната мрежи, което изпълнихме през последните години. Правим всичко с мисълта да е дълготрайно – да няма повече проблеми, където сме реновирали инфраструктурата", каза инж. Манолов. „Това е още една крачка към обновяването на целия общински център", допълни той.

Проектът се реализира с държавно финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти за 2025 г., осигурено целево чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Отпуснати са 347 100 евро с ДДС за строително-монтажни работи, строителен и авторски надзор.

Срокът за изпълнение на строителството е 4 месеца.



