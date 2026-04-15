Въздушната линейка транспортира жена с мозъчна аневризма от Панагюрище до София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Късно през нощта в МБАЛ „Уни Хоспитал" постъпва пациентка в изключително тежко състояние – с гигантска мозъчна аневризма и масивен мозъчен кръвоизлив. Това съобщиха от здравното заведение.

След приемането и диагностицирането ѝ се провежда съвместен спешен консилиум между специалистите от отделенията по неврология, неврохирургия и анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Уни Хоспитал" и УМБАЛ „Св. Анна"- София. Общото решение е, че е необходимо пациентката да бъде транспортирана по въздух възможно най-бързо, за да се осигури шанс за своевременно ендоваскуларно лечение на аневризмата.

В координация с екипа на ЦСМПВ - Център за спешна медицинска помощ по въздуха, в рамките на изключително кратко време се организира въздушен транспорт към лечебното заведение в София.

Възможността това да се случи по въздух е от решаващо значение в подобни ситуации. Наличието на хеликоптерна площадка в МБАЛ „Уни Хоспитал" осигурява бърза и пряка връзка с високоспециализирана медицинска помощ, без забавяне по сухопътен маршрут – време, което в такива случаи е критично.

Случаят е пример за координираните действия между лечебните заведения и ефективното използване на възможностите за въздушна спешна помощ, когато всяка минута има значение.