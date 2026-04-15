ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22666145 www.24chasa.bg

Катаджии спасиха жена, искала да скача от мост на АМ "Хемус"

Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Двама пътни полицаи спасиха от самоубийство жена на автомагистрала "Хемус". Тя искала да скача от виадукта "Рибни вир", съобщи МВР.

Вчера следобед екип на сектор „Пътна полиция" към ОДМВР - София, извършвал обход по автомагистрала „Хемус", когато получил сигнал за спряла кола в аварийната лента на виадукта. В него се споменавало, че млада жена се разхожда се по периферията на моста. Униформените бързо се насочили към мястото и открили жената във видимо нестабилно емоционално състояние.

В последвалия разговор тя споделила пред тях, че е имала намерение да скочи от моста. След като я разубедили и успокоили, полицейските служители я закарали със служебния автомобил до базата си на магистралата, където на чаша чай продължили да разговарят с нея и да й вдъхват увереност.

Организирано било и нейното транспортиране до столична болница, след което двамата пътни полицаи се върнали към задачите си – контрол на трафика и недопускане на ситуации, застрашаващи безопасността на пътуващите.

Последвайте ни в Google News Showcase

