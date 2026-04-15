ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Без последствия в ЦСКА след вечното дерби

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22666255 www.24chasa.bg

България ще участва в осем съвместни европейски проекта в областта на отбраната

1276
ЕК ще насочи 1,07 милиарда евро в 57 отбранителни проекта. Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

България ще получи средства за участие в осем съвместни европейски проекта в областта на отбраната, показват данни, представени днес от Европейската комисия. Общо ЕК ще насочи 1,07 милиарда евро в 57 отбранителни проекта.

Нашата страна ще участва в проект за повишаване на киберсигурността на обща стойност над 52 милиона евро. Предвидено е също участие в проект за орбитални системи с двойно предназначение с бюджет над 57 млн. евро, както и в проект за развитие на евтини разузнавателни спътници с бюджет над 65 млн. евро.

Български специалисти ще се включат в проект за близо 5 млн. евро за оценка на разузнавателни данни с помощта на квантови технологии, както и в проект за близо 79 млн. евро за целите на военноморските сили. Нашата страна се предвижда да участва също в проект за допълнително развитие на системите за въздушен бой за близо 28 млн. евро, а също и в проект за разработка на тренажори за военна подготовка с употребата на лазери и изкуствен интелект за близо 4 млн. евро. Последният проект с българско участие за близо 6 млн. евро предвижда разработването на устройства за засичане на високоскоростни цели при лоша видимост, пише БТА.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

