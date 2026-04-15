Бившият министър на енергетиката и водач на листата на ГЕРБ-СДС в Бургас Жечо Станков представи мащабна програма, насочена към енергийното обновяване на еднофамилни жилища в страната – инициатива, която цели да облекчи разходите на домакинствата и да подобри качеството на живот, особено в по-малките населени места. Програмата не е просто ново предложение, а резултат от дългогодишна последователна работа и лична кауза на Станков в сферата на енергийната ефективност. Още в предходните си управленски роли той развива политики, свързани с модернизацията на домакинствата, намаляване на енергийните разходи и насърчаване на устойчиви енергийни решения. Натрупаният опит днес намира израз в цялостна национална програма с дългосрочен ефект.

Проектът предвижда инвестиции в размер на около 50 млн. евро, които ще бъдат осигурени чрез реализирани икономии от общините. По договорен механизъм средствата ще се акумулират в специален фонд в рамките на първите пет години от прилагането на програмата.

Замисълът надхвърля стандартното поставяне на соларни панели. Предвиден е цялостен пакет от мерки за енергийна ефективност – полагане на външна топлоизолация с дебелина 12 см, подмяна на старата дограма с високоефективна трислойна, обновяване на отоплителни и охлаждащи системи, както и смяна на входни врати. Целта е домовете да станат по-икономични, по-устойчиви и по-комфортни за обитаване.

Според Станков подобни мерки могат съществено да намалят разходите за електроенергия, отопление и охлаждане, като същевременно създават по-добра среда за живот. Те имат и важен социален ефект – дават възможност за задържане на хората в малките населени места, където еднофамилните къщи са преобладаващи.

Програмата има и ясен екологичен принос. По-ниското енергийно потребление води до намаляване на вредните емисии и подобряване качеството на въздуха, особено в райони, където все още се използват остарели отоплителни уреди.

Очакванията са инициативата да стартира около средата на 2026 година. Към момента тя е напълно разработена и подготвена за реализация, като изпълнението ѝ ще зависи от действията на следващо редовно правителство. Важен акцент е облекчената процедура за кандидатстване – домакинствата ще трябва да представят единствено документ за собственост, удостоверение за платени местни данъци и лична карта.

Съществена роля ще имат общините, които ще подпомагат гражданите при подаването и проверката на документите, за да се избегнат административни затруднения и забавяния.

Данните до момента показват, че подобни политики вече дават резултат – в 117 общини уличното осветление е модернизирано, а близо 1500 еднофамилни къщи са оборудвани със системи за производство и съхранение на електроенергия, включително соларни панели и батерии.