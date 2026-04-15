С бранд „Зелен Несебър" общината провежда екологични политики

Залесяване и образователни програми са гаранция за по-добра жизнена среда

В изпълнение на политиките за опазване на природата, Община Несебър продължава да разширява обхвата на зелените зони на своята територия чрез компенсаторно залесяване и засаждане на нови дървета с цел създаване на все по-качествена градска и крайградска среда за жителите и гостите на общината.

Зелената политика на Община Несебър е дългосрочен стратегически ангажимент към устойчивото развитие и опазването на природните ресурси.

„Зелен Несебър" е бранд, който обединява всички общински дейности и инициативи, насочени към съхраняване на околната среда, насърчаване на екологичната отговорност и изграждане на по-здравословна, приветлива и устойчива жизнена среда за настоящите и бъдещите поколения.

Прякото реализиране на дейностите се осъществява от общинските структури „Екология" и „БКСО". В дейностите активно се включват и институции като училища, детски градини, организации и граждани. За финансирането на „зелената" си политика община Несебър ползва собствени, национални и европейски средства.

За периода 2016 – 2025 г. в следствие на компенсаторно залесяване на територията на общината са засадени общо 4 535 броя дървета и храсти, като дейностите са реализирани от ОП „БКСО" в гр. Несебър, гр. Обзор, с. Равда, с. Кошарица, с. Тънково, с. Гюльовца, с. Баня, с. Оризаре и к.к. Слънчев бряг.

През последните години се отчита устойчива тенденция на увеличаване на новозасадената растителност като само за миналата 2025 броя на новите дървета надхвърля 2000, а през 2022 те са 1700 от 15 различни вида. Засадени са над 20 вида декоративна и устойчива дървесна и храстова растителност, сред които липа, чинар, магнолия, бреза, кестен, кедър, лавровишня, туя, ела, бор и други видове, подходящи за климатичните условия на региона.

В момента тече годишната акция по осъществяване на ново и компенсаторно залесяване.

Паралелно с дейностите по залесяване, Община Несебър чрез отдел „Екология" и Общински детски комплекс реализира активна програма за екологично образование, насочена към деца, ученици и граждани. Провеждат се открити уроци, доброволчески акции, инициативи по повод международни екологични дни, кампании за разделно събиране на отпадъци и засаждане на растения.

Чрез последователни инвестиции в зелената система и образователни инициативи, Община Несебър утвърждава своята политика за устойчиво развитие, подобряване качеството на живот и формиране на екологично отговорно поведение сред младите хора и местната общност.