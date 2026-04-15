23 предупредителни протокола са съставени при операция срещу изборни нарушения в област Сливен

Съставени са 23 предупредителни протокола при специализирана полицейска операция срещу изборни нарушения в област Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В акцията участват екипи на полицията, жандармерията, НАП и горските служби. Изградени са контролно-пропускателни пунктове на входовете и изходите на населени места. Проверяват се заложни къщи, игрални зали, обекти за бързи кредити.

В Твърдица се работи по три сигнала за изборни нарушения, има един задържан и е образувано досъдебно производство. В Котел се проверяват два сигнала. В Сливен са образувани две досъдебни производства, а в Нова Загора се работи по два сигнала за изборни нарушения.

Операцията продължава, като противодействието на купения вот остава приоритет до края на изборния ден.

Осем души са задържани при полицейска операция срещу купения вот на територията на област Сливен.