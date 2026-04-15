Имотен спор продължава в съда 17 години

Дело за ревандикация (иск от невладеещия собственик на един имот срещу владеещия несобственик за възстановяване на владението на имота), продължило повече от 17 години, е едно от най-продължителните производства, разгледани от Инспектората към ВСС при проверка на 276 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 януари – 31 март 2026 г., съобщиха от институцията.

От тях 143 са основателни, като 45 са по наказателни, а 98 – по граждански, търговски и административни дела.

Делото е започнало през 2008 г. В първата инстанция, която е Софийския районен съд, е продължило 14 години и 11 месеца. Като определението, с което съдът се произнася по всички предварителни въпроси и насрочва съдебно заседание по делото, е постановено 11 месеца след изтичане на срока за подаване на отговор на исковата молба от ответника.

Съдебното решение в това производство е постановено 9 години след изтичане на установения в закона 1-месечен срок.

Въззивното производството, което е в СГС, е продължило 2 години, като единственото съдебно заседание е насрочено 1 година след образуване на делото, а съдебното решение е постановено 8 месеца след изтичане на установения в закона 1-месечен срок.