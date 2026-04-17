Персонален НОИ от "24 часа": Може да си купите недостигащ стаж за пенсия, но до 5 години

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

При навършени години и недостигащ стаж за пенсиониране с година и половина при изчисляване на пенсията вземат ли се предвид всички натрупани осигурителни стажове, или се приема, че съм "пенсионер с недостигащ стаж"? Зина Иванова

С разпоредбите на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) са регламентирани условията за придобиване право на лична пенсия за осигурителен стаж. Съгласно чл. 68, ал. 1-2 от КСО през 2026 г. жените придобиват право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст от 62 г. и 6 месеца и осигурителен стаж 36 г. и 10 месеца. При пенсиониране на лицата, които са навършили изискуемата от закона възраст, за осигурителен стаж се зачита и времето, което не им достига като осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, но не повече от 5години, ако за това време са внесени осигурителни вноски от лицето.

Така нареченото "купуване" на осигурителен стаж представлява внасяне на осигурителни вноски в определен от законодателя размер за сметка на лицето. Внасянето на осигурителните вноски за "купуване" на осигурителен стаж се извършва по банков път след подадена декларация №8 в Националната агенция за приходите.

Когато са заплатени осигурителни вноски за недостигащ стаж, правото на пенсия възниква от датата на заявлението за отпускане на пенсия. Този стаж се установява по служебен път въз основа на данните за внесените осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система на НОИ. Времето, за което са внесени

осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета категория труд, като се

сумира с другите придобити стажове, само във връзка с придобиване право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО. Това време не се взема предвид при определяне на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент, който от своя страна е необходим за определяне на размера на пенсията.

Ако лицето не желае или няма възможност да се възползва от правото си да закупи недостигащия му стаж, то може да се пенсионира на основание чл. 68, ал. 3 от КСО, ако отговаря на условията да има навършена 67-годишна възраст и придобит действителен осигурителен стаж от поне 15 години. Размерът на тази пенсия за осигурителен стаж и възраст се изчислява по същите правила, приложими за останалите трудови пенсии, като при това се взема предвид целият положен и зачетен осигурителен стаж от лицето, включително и този, който надхвърля минимално изискуемите 15 години за придобиване на правото на пенсия.