Обвиниха младеж, разбил главата на 60-годишен със стъклена бутилка

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 19-годишен младеж, причинил средна телесна повреда на 60-годишен мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 13.04.2026 г. в София, обвиняемият Н.Н. е ударил със стъклена бутилка в главата П.П. и му причинил средна телесна повреда, изрязваща се в разкъсно-контузна рана на челото и счупване на челната кост, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по член, по който се предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор Н.Н. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка задържане под стража спрямо обвиняемия.