Държавата блокира спасителния план на „Св. Анна" - Варна: болницата без решение за дълговете

Министерството на здравеопазването на практика спря опита за финансово стабилизиране на МБАЛ „Св. Анна" – Варна, след като не подкрепи предложението за рефинансиране на банковия кредит на лечебното заведение. Това съобщи изпълнителният директор д-р Красимир Петров след проведеното общо събрание на акционерите.
Решението се оказа ключово – представителят на държавата, която държи около 72% от капитала на болницата, е гласувал с „въздържал се". По думите на Петров този вот на практика блокира възможността за рефинансиране.
Според ръководството на болницата именно рефинансирането е било единственият реален вариант за справяне с натрупаните задължения.
Идеята е била чрез нов заем от около 8 млн. евро да бъде погасен стар кредит в размер на 6,5 млн. лева, изтеглен преди около две години, както и дълговете към доставчици – включително за лекарства и медицински консумативи.
„Без тази стъпка няма как да се нормализира работата на лечебното заведение", коментира Петров.
Как се стигна до кризата
По думите му финансовите проблеми на „Св. Анна" започват с увеличаването на минималната работна заплата. Това води до автоматично повишаване на възнагражденията в болницата, без да има съответна компенсация в приходната част.
„Разходите растат, но финансирането остава същото", обясни директорът.
Така постепенно лечебното заведение започва да трупа задължения към доставчици – процес, който в момента поставя под риск нормалното функциониране на болницата.
Това е втори опит за вземане на решение по темата. Първото Общо събрание е било насрочено за края на март, но тогава представител на държавата изобщо не се е явил.
Междувременно ръководството на болницата е изготвило и внесло в Министерството на здравеопазването оздравителен план.
„Работихме с водещи икономисти и представители на академичната общност", подчерта Петров.
Въпреки това и при втория опит държавата не дава подкрепа – този път без ясно обявени мотиви.
Одит без нарушения, но без решение
Паралелно с финансовите затруднения в болницата е извършен и одит по искане на Министерството на здравеопазването, започнал след закриването на отделението по детска хирургия.
Проверката е приключила с 16 препоръки, които вече са изпълнени.
„В одита няма констатации за управленски грешки или неправилни решения", подчерта изпълнителният директор.
Д-р Петров беше категоричен, че няма да приеме вариант за „оздравяване" чрез закриване на отделения или съкращаване на структури.
„Това би означавало Варна, регионът и голяма част от източна България да останат без денонощна медицинска помощ", заяви той.
Болницата поема значителна част от спешните случаи и травматизма в региона, включително в активния туристически сезон.
Ръководството на „Св. Анна" ще насрочи ново общо събрание на акционерите, но според закона това може да стане най-рано след 45 дни.
Дотогава обаче остава въпросът – как ще функционира болницата без ясно решение за дълговете си. И още един – дали държавата ще застане зад собственото си лечебно заведение, или кризата ще се задълбочи.