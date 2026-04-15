Държавата блокира спасителния план на „Св. Анна" - Варна: болницата без решение за дълговете

Министерството на здравеопазването на практика спря опита за финансово стабилизиране на МБАЛ „Св. Анна" – Варна, след като не подкрепи предложението за рефинансиране на банковия кредит на лечебното заведение. Това съобщи изпълнителният директор д-р Красимир Петров след проведеното общо събрание на акционерите.

Решението се оказа ключово – представителят на държавата, която държи около 72% от капитала на болницата, е гласувал с „въздържал се". По думите на Петров този вот на практика блокира възможността за рефинансиране.

Според ръководството на болницата именно рефинансирането е било единственият реален вариант за справяне с натрупаните задължения.

Идеята е била чрез нов заем от около 8 млн. евро да бъде погасен стар кредит в размер на 6,5 млн. лева, изтеглен преди около две години, както и дълговете към доставчици – включително за лекарства и медицински консумативи.

„Без тази стъпка няма как да се нормализира работата на лечебното заведение", коментира Петров.

Как се стигна до кризата

По думите му финансовите проблеми на „Св. Анна" започват с увеличаването на минималната работна заплата. Това води до автоматично повишаване на възнагражденията в болницата, без да има съответна компенсация в приходната част.

„Разходите растат, но финансирането остава същото", обясни директорът.

Така постепенно лечебното заведение започва да трупа задължения към доставчици – процес, който в момента поставя под риск нормалното функциониране на болницата.

Това е втори опит за вземане на решение по темата. Първото Общо събрание е било насрочено за края на март, но тогава представител на държавата изобщо не се е явил.

Междувременно ръководството на болницата е изготвило и внесло в Министерството на здравеопазването оздравителен план.

„Работихме с водещи икономисти и представители на академичната общност", подчерта Петров.

Въпреки това и при втория опит държавата не дава подкрепа – този път без ясно обявени мотиви.

Одит без нарушения, но без решение

Паралелно с финансовите затруднения в болницата е извършен и одит по искане на Министерството на здравеопазването, започнал след закриването на отделението по детска хирургия.

Проверката е приключила с 16 препоръки, които вече са изпълнени.

„В одита няма констатации за управленски грешки или неправилни решения", подчерта изпълнителният директор.

Д-р Петров беше категоричен, че няма да приеме вариант за „оздравяване" чрез закриване на отделения или съкращаване на структури.

„Това би означавало Варна, регионът и голяма част от източна България да останат без денонощна медицинска помощ", заяви той.

Болницата поема значителна част от спешните случаи и травматизма в региона, включително в активния туристически сезон.

Ръководството на „Св. Анна" ще насрочи ново общо събрание на акционерите, но според закона това може да стане най-рано след 45 дни.

Дотогава обаче остава въпросът – как ще функционира болницата без ясно решение за дълговете си. И още един – дали държавата ще застане зад собственото си лечебно заведение, или кризата ще се задълбочи.