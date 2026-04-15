Има локални превишения на нивата на радон в жилища...

Летище Варна ще приеме планирани кацания на транспортни самолети С-17 Globemaster

В периода от 14 до 17 април летище Варна ще приеме няколко предварително планирани кацания на транспортни самолети С-17 Globemaster. Полетите са свързани с изпълнението на рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Прелитането през въздушното пространство на България и използването на летищната инфраструктура се извършват в пълно съответствие с действащото национално законодателство. Процедурите са предварително съгласувани с компетентните органи и не оказват влияние върху редовния график на полетите на гражданското летище, а са част от този график.

Полетите се извършват въз основа на реципрочно постоянно (блоково) дипломатическо разрешение, предоставено от страната ни по силата на действащото законодателство. Министерството на отбраната не е институцията, която осигурява предоставянето на постоянни (блокови) дипломатически разрешения.

Постоянни (блокови) разрешения се издават и за въздухоплавателни средства на други страни.

Четете още

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Попитай лидера: Отговаря Асен Василев