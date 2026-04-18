Персонален НОИ от "24 часа": Стаж от Великобритания се сумира с български

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

До 2003 г. съм български гражданин и съм имал осигурителен стаж в България. След 2003 г. се отказах от българското гражданство и придобих чуждо (немско), но продължих да живея и работя в България. В определен период съм бил осигуряван с номер на чужденец, пребиваващ временно в България, а по-късно (след получаване на статут на постоянно пребиваване) - отново с първоначалния ми български ЕГН. В момента имам и трудов/осигурителен стаж в Обединеното кралство. Какви са редът и процедурата, по които мога да консолидирам целия си осигурителен стаж от България, като се вземат предвид и периодите, в които съм бил осигуряван с различни ЕГН/идентификатори? Необходимо ли е да подам заявление до НОИ и къде? Какви документи се изискват? Борислав Митков

Българското законодателство не поставя условия относно гражданството на лицата за придобиване на право на пенсия. В отношенията между държавите - членки на ЕС, и Обединеното кралство се прилагат Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (отнася се за лица с осигурителен стаж в Обединеното кралство преди или преди и след 31 декември 2020 г. и продължават да се намират в една от трансграничните ситуации, изброени в споразумението) и Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (отнася се за лица с придобит осигурителен стаж в Обединеното кралство след 1.01.2021 г.). И двете споразумения предвиждат сумиране на осигурителни периоди при придобиване право на осигурителни обезщетения и пенсии. По отношение на българския стаж, придобит под различни идентификатори, следва при подаване на заявление за отпускане на даден вид обезщетение/пенсия, да декларирате наличието на всички идентификатори, под които е провеждано осигуряването ви в България.

По отношение на обединяването на данните по двата идентификатора компетентната институция е Националната агенция за приходите, тъй като тя е органът, който събира и поддържа данните за осигурителите и осигурените лица.