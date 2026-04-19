Персонален НОИ от "24 часа": Вдовишка добавка или наследствена пенсия? Дава се по-високият размер

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Мога ли да се откажа от моята пенсия, която е минимална за стаж и възраст, и да взема цялата пенсия на починалия ми съпруг, а не само вдовишка добавка? Васка Петрова

Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 г. по-рано от навършване на общата възраст за пенсиониране, а също така и преди тази възраст, ако е неработоспособен. Наследствената пенсия се определя от пенсията на наследодателя, като при един наследник е 50 на сто от размера.

Когато преживелият съпруг е пенсионер, има право на добавка в размер 30% от пенсията или от сбора на пенсиите, на които починалият е имал право и са му били изплащани съгласно законовите условия за съвместимост на получаваните пенсии. Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

Изборът дали преживелият съпруг ще получава наследствена пенсия, или ще получава личната си пенсия и добавка от пенсията/пенсиите на починалия съпруг, се извършва в хода на пенсионното производство по подаденото за целта заявление. При електронната обработка на данните за пенсиите автоматично се сравняват размерът на наследствената пенсия и размерът на личната пенсия с добавката, като след преценката винаги се изплаща по-благоприятният вариант за лицето.

Изчислените по двата начина размери са посочени в постановеното разпореждане на ръководителя по пенсионно осигуряване в териториалното поделение на НОИ.

Конкретна информация можете да получите и от териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията ви.