Персонален НОИ от "24 часа": Как се прави справка за зачетен осигурителен доход и стаж на отпусната пенсия

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Пенсионер съм от юни 2025 г. и получих пенсионно разпореждане, в което е посочен общият осигурителен доход (за периода от 2000 до 2025 г. съм самоосигуряващо се лице). Как мога да получа детайлна справка по месеци и години за сумите, които са формирали общия осигурителен доход? Росица Шонева

В законодателството е предвидено, че осигурителният стаж на самоосигуряващите се лица се зачита, при условие че са внесени дължимите от тях осигурителни вноски. Техният осигурителен стаж се удостоверява и заверява в осигурителни книжки за периодите до 31.12.2015 г. За времето от 1.01.2016 г. самоосигуряващите се лица установяват осигурителен стаж и осигурителен доход въз основа на данните за внесените осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на Националния осигурителен институт (НОИ). Предвидена е възможност и за времето след 31.12.2006 г. самоосигуряващите се лица да могат да установяват осигурителен стаж и осигурителен доход и въз основа на данните за внесените осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ.

Справка за зачетения осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице, което е пенсионер, може да се направи в Единния портал за електронни услуги (ЕПЕУ) на интернет страницата на НОИ. Насоките за достъп до ЕПЕУ на НОИ са следните:

От началната страница на сайта на НОИ www.noi.bg се избира раздел (бутон) "ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ", след което се избира ВХОД КЪМ ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА НОИ. От синята лента в горната част на екрана се избира "Вход". Чрез бутона "Вход чрез е-Автентикация" лицето се прехвърля към портала на Министерство на електронното управление, като се отваря нов екран за "Избор на средство за автентикация". От падащото меню вляво на екрана се избира едно от средствата за електронна идентификация съобразно това кое от тях притежава потребителят: КЕП на смарткарта/USB токен; Облачен КЕП B-Trust; облачен КЕП "Евротръст"; "Облачен КЕП ИнфоНотари SignZone"; ПИК на НАП или ПИК на НОИ, след което се активира бутона "Вход". Ако избраното средство за идентификация е ПИК на НОИ (най-често използвано от масовия потребител), е необходимо списъкът в падащото меню да бъде придвижен надолу, за да се визуализира възможността ПИК на НОИ (най-отдолу в падащото меню). В прозореца, който се отваря, се попълва "Идентификатор" – ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, както и съответният ПИК на НОИ. При въвеждане на ПИК на НОИ буквите трябва да бъдат въведени коректно на латиница в съответствие с изписването (главни, малки букви) в Удостоверението за издаване на ПИК.

След успешен вход в ЕПЕУ на НОИ се избира: