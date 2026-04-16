- Г-н Атанасов, формацията “Трети март” се превърна в голямата изненада на изборите. Почти никой от социолозите не предвиждаше такъв резултат. Как си обяснявате този пробив срещу системните партии, които разполагат с огромен медиен и финансов ресурс?
- Знаете ли, изненадата е само в очите на тези, които са се затворили на “жълтите павета” и в скъпите офиси на социологическите агенции. Ние не сме типичната партия с тромави апарати, платени агитатори и зависимости от икономически кръгове. Ние сме общност от свободни хора - специалисти, лекари, инженери, земеделци, които
просто спряха да мълчат
Системата отдавна изгуби пулса на реалния живот. Докато системните партии се караха кой да оглави поредния регулатор, хората в малките градове се чудят как да платят сметките си. Ако сме “изненада”, то е само за тези, които гледат на държавата като на кариерна стълба или средство за лично обогатяване. Ние сме тук, за да работим за България, а не за постове. Хората припознаха в нас своя автентичен глас срещу прогресиращия разпад на държавността. Ние не предлагаме празни обещания, а връщане към здравия разум.
- В програмата си предлагате концепции като “икономически суверенитет” и “патриотизъм срещу либерален пазар”. Това звучи добре като лозунг, но как конкретно ще помогнете на българския бизнес в една силно конкурентна глобална среда?
- Трябва да спрем да се лъжем - българската икономика в момента е в позицията на обслужващ персонал на чуждия капитал.
Големите печалби се изнасят навън под формата на дивиденти, а за нашия малък и среден бизнес остават трохите и административната тежест
Провинцията замира, защото местният предприемач е смазан от монополи и липса на държавна подкрепа. Нашето решение е фундаментално: държавата трябва да спре да бъде само пасивен “нощен пазач”, който гледа как пазарът се саморазрушава. Ние ще въведем:
- Диференцирани данъчни и кредитни преференции за фирми, в които над 50% от собствеността е българска. Това е начинът да капитализираме родния бизнес.
- Активно партньорство между държавата и националния капитал. Държавата трябва да гарантира пазари и да помага за износа на български стоки с висока добавена стойност, а не само на суровини.
- Реална защита на производителя. Когато българският фермер и индустриалец са силни, и държавата е силна. В момента ние внасяме плодове и зеленчуци от съседни страни, които субсидират своето производство в пъти повече от нас. Това не е “свободен пазар”, това е икономическо самоубийство. Ние ще наложим квоти и защитни механизми, които да върнат българската стока на българската трапеза.
- Като дългогодишен консултант на “Лукойл”, вие познавате механизмите на пазара на горива отвътре. Това е тема, която пряко засяга инфлацията. Какво решение предлагате за високите цени по бензиностанциите, които изцеждат джоба на обикновения българин?
- Като човек, прекарал години в анализи на този специфичен сектор, мога да ви кажа директно и без заобикалки:
цената на горивата в България в момента е заложник на политически интриги и изкуствено създадени дефицити
Някои политически сили използват темата за горивата, за да печелят дивиденти, но накрая сметката я плаща шофьорът на колонката.
Моето решение е изцяло прагматично и се базира на контрол и държавна логистика. Предлагаме три стълба на промяна:
- Възстановяване на пълния капацитет и контрол върху държавния резерв. Държавата трябва да има инструмента да интервенира на пазара в моменти на спекула, за да поддържа цените стабилни.
- Премахване на паразитиращите посредници. Има твърде много субекти по веригата, които не добавят стойност, а само трупат излишни надценки. Ще ревизираме лицензионните режими, за да гарантираме директен достъп до пазара.
- Експертно договаряне. Ще използвам цялата си експертиза, за да гарантирам, че България преработва суровини при условия, които осигуряват най-ниската цена за крайния потребител. Когато знаеш как работи механизмът, знаеш и къде точно да натиснеш, за да падне цената. Интересът на българския гражданин стои над всякакви корпоративни или геополитически лобита. Няма значение откъде идва петролът, важно е каква цифра пише на бензиностанцията в Свищов или Смолян.
- Друг ключов елемент от програмата ви е “ценова стабилност срещу зелен идеологизъм”. Това обаче не ни ли поставя в директен конфликт с европейските екологични стандарти и ангажиментите ни по Зелената сделка?
- Нека го кажем честно: в сегашния си вид “Зелената сделка” е програма за деиндустриализация на Европа и в частност на България. Енергийната бедност не е и не може да бъде благородна цел - тя е национална катастрофа.
За “Трети март” основен приоритет е себестойността на мегаватчаса,
а не следването на поредната “екологична мода”, която обслужва производителите на скъпа техника на Запад.
Ние предлагаме:
- Пълен рестарт на проекта АЕЦ “Белене”. Ядрената енергетика е единственият начин да имаме базова мощност, която е едновременно чиста и евтина. Всяко забавяне тук е престъпление срещу бъдещите поколения.
- Удължаване на живота на въглищните централи в Маришкия басейн. Няма да позволим затварянето на мощности, които гарантират енергийната ни независимост, само за да получим някакви траншове, които после ще изтекат в консултантски услуги.
- Енергийната независимост е въпрос на национална сигурност. Българинът не е длъжен да плаща за чужди идеологически експерименти, които обричат индустрията ни на неконкурентоспособност.
- Говорите за изграждане на “законодателна стена” в подкрепа на традициите. Критиците ви казват, че това е твърде радикално, дори ретроградно за 21-и век. Как ще отговорите?
- Знаете ли какво е радикално? Радикално е да се опитваш да подмениш ценностите на един народ, градени с векове, само за едно десетилетие. Ние виждаме агресивни опити за културна колонизация чрез джендър идеология и агресивен мултикултурализъм. Това не е прогрес, това е нихилизъм.
Нашата програма е ясна и цели съхранението на българския код:
- Конституционна и законодателна защита на традиционното християнско семейство. Семейството е клетката на обществото и държавата трябва да го брани активно.
- Радикална ревизия на учебните програми. Ще премахнем всички идеологически добавки и ще върнем фокуса върху родолюбивото възпитание, класическото образование и истинската българска история. Училището трябва да произвежда граждани, които обичат родината си, а не глобални номади без корен.
- Държавно финансиране с приоритет за българския фолклор, език и историческа памет. Културата ни не е стока, която трябва да се самоиздържа на пазарен принцип, тя е духът на нацията.
- Как си представяте прилагането на “прагматизъм в геополитиката”? Ние сме членове на ЕС и НАТО - имаме ясни ангажименти. Къде е мястото за маневриране?
- България трябва да престане да бъде отличникът, който козирува на всяко указание от чуждо посолство или чиновник в Брюксел. Нашата визия е България да бъде “Остров на мира” и стабилността на Балканите. Стига решения под външен натиск!
Ние ще следваме това, което аз наричам “Унгарския модел”:
оставаме в структурите на ЕС и НАТО, защото това е реалността, но блокираме всяко решение, което пряко вреди на нашия национален интерес
или на стандарта на живот на българите. Прагматизмът означава да поддържаме икономически връзки и на Изток, и на Запад - навсякъде, където е изгодно за нас. България трябва да търгува с всички и да не се включва в конфликти, които не са наши. Националният интерес е единственият ни компас.
- Някои политически анализатори и критици ви определят като “национал-популисти”. Плаши ли ви този етикет?
- Етикетите се лепят тогава, когато липсват аргументи. Ако да обичаш родината си, да искаш евтин ток за хората и да защитаваш децата си от съмнителни идеологии е “популизъм”, тогава приемам този етикет с гордост.
Истината е, че “Трети март” прави нещо уникално: ние обединяваме левия човек, който се чувства предаден и търси социална защита, и десния консерватор, който държи на реда, йерархията и традицията. Ние залагаме на инстинкта за самосъхранение на нацията. Българите вече са уморени от абстрактни концепции за “прогрес” и “евроатлантически ценности”, които не носят хляб на трапезата. Те искат да си върнат собствената държава - да усещат, че тя им принадлежи и се грижи за тях. Точно затова “Трети март” не е просто моментна изненада, а дългосрочен фактор, който ще бъде водеща сила в управлението. Ние не просто се връщаме на политическата карта, ние се връщаме у дома.