Има локални превишения на нивата на радон в жилища в област Добрич

Локални превишения на нивата на радон са установени в жилища в област Добрич показват резултатите от мащабно проучване, представени на заседание на Областния координационен съвет в Региноалната здравна инспекция /РЗИ/ в Добрич. Изследването, проведено в периода от лятото на 2023 до лятото на 2024 година, на обемната активност на радон, измерена в жилища, разположени по цялата територия на област Добрич, е в изпълнение на Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г. Общо в областта са раздадени 935 детектора, като 721 от тях са с валидно отчетени резултати. Радонът е невидим радиоактивен газ, който нализа в домовете през почвата, пукнатини и тръби.

От всички валидно отчетени резултати са установени 44 случая на стойности над референтното ниво от 300 бекерела на куб. метър /Bq/m³/, което представлява приблизително 6.1% от изследваните обекти. Анализът по общини показва, че в по-голямата част от тях се установяват единични или ограничен брой превишения с локален характер. Най-висок относителен дял на превишения се отчита в община Каварна, където при 85 валидни резултата са установени 9 случая над 300 Bq/m³ (10.6%). Сходна, но по-слабо изразена, картина се наблюдава в общините Генерал Тошево, Добричка, Балчик и Крушари, където делът на превишенията варира приблизително между 6 и 8%. В общините Тервел и град Добрич се отчита по-нисък дял на превишения – съответно 3.8% и 2.1%, което показва по-благоприятна обща картина по отношение на радоновото натоварване. Следва да се отбележи, че при община Добричка е налице по-нисък процент на отчетност на детекторите, което ограничава възможността за формиране на напълно представителна оценка. Обобщените данни са предоставени на съответните общини.

Направеният извод е, че на територията на област Добрич не е установен масово разпространен проблем с повишени нива на радон, а наличните превишения са предимно локализирани в отделни жилища. В тази връзка е подчертано значението за продължаване на дейностите по информиране на населението относно рисковете от радон, насърчаване на последващи измервания в обекти с установени по-високи стойности, подобряване на обхвата и отчетността при бъдещи кампании, както и проследяване на обектите с установени превишения и предприемане на мерки при необходимост.

Препоръчителните мерки при стойности над допустимите е по-често проветряване, подобряване на вентилацията и уплътняване на пукнатини в основите на сградите и др.