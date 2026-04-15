Доставиха във Велико Търново избирателните списъци, мобилните устройства и ролките за изборите

Областният управител: Изборните книжа и материали са под строга охрана в Областна администрация, на 16 април тръгват към общините

Избирателните списъци от ГРАО-София за Четвърти избирателен район Великотърновски са доставени на 14 април от упълномощени служители на Областна администрация-Велико Търново. На 15 април от „Информационно обслужване" АД са получени 401 броя мобилни устройства за видеонаблюдение в реално време и за видеозаснемане слез обявяване края на изборния ден на 19 април в СИК. Това съобщи Анелия Недева, главен секретар на Областна администрация-Велико Търново и ръководител на техническия екип за обезпечаване на изборния процес.

Със засилени мерки за сигурност от служители на ОДМВР-Велико Търново и жандармерия бяха доставени и 612 броя ролки за специализирана хартия за бюлетини от машинното гласуване.„Всички изборни книжа и материали се съхраняват в изборно помещение с включен СОД и 24-часово полицейско присъствие", увери Анелия Недева.

Областният управител Валентин Михайлов допълни, че на 16 април по график изборните материали ще бъдат раздадени на упълномощени служители от общинските администрации в присъствието на членове на РИК-Велико Търново.