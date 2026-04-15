В Русе избраха представители за комисиите на Награда „Русе" и „Млад творец"

В сградата на Община Русе се проведе заседание на Обществения съвет по култура. Срещата бе водена от председателя на консултативния орган и директор на Русенската художествена галерия Еслица Попова. В дневния ред на днешното заседание бе изборът на трима представители на съвета, които да участват в комисиите за избор на Награда „Русе" и Награда „Млад творец". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

С единодушие членовете на Обществения съвет по култура избраха експертът от Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища" (РЕКИЦ) – Русе Петя Минчева, председателят на НЧ „Стефан Караджа – 2018" и преподавател по история Мартин Календжиев и хоноруваният преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев" Христо Раянов. Те заедно с членове на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси, експерти от дирекция „Образование и култура", както и заместник-кметът Енчо Енчев ще изберат тазгодишните носители на престижни отличия, които ще бъдат връчени в навечерието на 24 май.

„Днес отправям искрени поздравления към всички, които със своя талант и отдаденост обогатяват духовния облик на Русе. Културата вдъхновява, обединява и създава пространство за нови идеи, които превръщат града ни в притегателен център за творчество и развитие. Нека този ден носи още повече енергия и увереност за смели проекти, ярки събития и заслужено признание за русенските творци", обърна се към присъстващите заместник-кметът Енчо Енчев по случай Световния ден на културата

В заседанието на Обществения съвет по култура се включиха още директорът на дирекция „Образование и култура" Цветослав Димитров, началникът на отдел „Култура и духовно развитие" Миглена Войнова, ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, общинският съветник Добрин Райчев, директорите на Държавна опера – Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов", Държавен куклен театър и Регионалния исторически музей - Пламен Бейков, Теодора Евтимова, Теменуга Хараланова и проф. Николай Ненов, директорът на Общинския детски център за култура и изкуство Юлия Енчева и художникът Николай Караджов.

С Награда „Русе" се удостояват творци, дейци, екипи със заслуги в областта на изкуството и културата, образованието и науката за значителен принос за издигане авторитета на Русе. Отличието се присъжда и на граждани за постиженията им в периода от 10 май на предходната година до 10 май на текущата година, като тази дата е крайният срок за приемане на предложенията за носители на отличията. Награда „Русе" се връчва в две направления – „Изкуство и култура" и „Образование и наука" и не може да бъде давана на лица и организации, които вече са я получили в минали години. Удостоените с отличието получават бронзова статуетка по авторски проект на скулптора Георги Радулов и диплом.

Наградата „Млад творец" се връчва на млади русенски творци в областта на изкуствата и културата на възраст до 30 години с високи творчески и артистични постижения. Тя е учредена в памет на актьорите Яна и Георги Стефанови и се придружава от парична сума в размер от 300 евро и награден знак, осигурени от тяхното семейство.