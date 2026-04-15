България има нужда от силен антикризисен пакет

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев разкритикува остро икономическите предложения на основните си политически опоненти, като ги определи като неадекватни на задаващата се криза. Това стана при участието му вчера в предаването „Денят с Веселин Дремджиев“, където той обясни какво е станало ясно от дебата с Мария Цънцарова в „Извън ефир“ по икономическите програми на партиите.

„ГЕРБ са ясни – постна пица и замразяване на доходите, и в идващата криза всеки сам да се оправя. Не трябва да се харчат пари, всичко трябва да е както Симеон Дянков го направи. БСП пък искат да вдигат данъците с въвеждане на прогресивен данък. Това щяло да помогне на някои семейства, пък другите да плащат повече“, каза Асен Василев.

„Но Прогресивна България ме учудиха. На тях пицата им беше по-постна от тази на ГЕРБ – мерките трябвало да бъдат прицелени, хората с автомобили не били бедни и нямало нужда да им се помага. Не трябвало на всички бизнеси да се помага с таван на цената на електроенергията, а само на някои бизнеси. И как ще ги определим тези бизнеси, не стана ясно. А олигархията щяла да се бори, като намалим бюджетния дефицит. Това са несвързани послания, крайнодесни, по-десни от постната пица на Дянков“, заяви Василев. И предупреди, че ако тези хора вземат управлението, периодът 2009–2011 г. със замразените заплати и пенсии ще ни се стори благодат.

По думите му икономическите виждания на Румен Радев са проблематични: „Виждаме сбъркана икономическа философия и сбъркани национални приоритети. Най-важно за България е да има силна Европа, защото там ни е пазарът, защото тя може да ни защити. Важно е Европа да има силна армия, с която може да защити интересите си. И България трябва да бъде в центъра на тази дискусия, а не да играе ролята на троянски кон и да си говори с Москва и Путин.“

Темата за Унгария също беше във фокуса на коментара му. Според него случилото се там е ясен урок за България. „Унгарците разбраха, че „евтиният“ газ и петрол не са толкова евтини. В крайна сметка Орбан ги направи най-бедните в Европа и хората го наказаха. Това показва, че когато достатъчно хора излязат да гласуват, промяната е възможна“, посочи Василев.

Той предупреди, че при нова енергийна и инфлационна вълна България трябва да реагира с решителни мерки: „Ако цената на петрола тръгне нагоре, ще ни трябва нов широк антикризисен пакет – таван на електроенергията за бизнеса, по-бърза актуализация на пенсии и доходи и силна подкрепа за семействата.“ Василев припомни, че подобен модел вече е работил успешно:

„През 2022 г. направихме пакет, който позволи доходите да растат изпреварващо на инфлацията – компенсации за бизнеса, увеличение на пенсиите, подкрепа за младите семейства. Това е моделът, който трябва да следваме.“

Според него ключовият избор пред избирателите е ясен: „Хората си задават два въпроса – как най-ефективно да махнем модела на Борисов и Пеевски и кой може да преведе страната през кризата, без да обеднеем. За да се махнат Борисов и Пеевски, трябва да им се вземе бухалката, която е главният прокурор, и да им се вземат паричните потоци.“

По отношение на съдебната реформа Василев беше категоричен, че тя е предварително условие за всякакво управление: „Първо трябва да се приемат конкретните мерки – избор на нов Висш съдебен съвет, нов прокурор и ограничаване на правомощията на главния прокурор, реална отговорност на магистратите. За това трябват 160 депутати, без ДПС и ГЕРБ. Чак след това може да се говори за правителство.“

В заключение Асен Василев подчерта, че изходът от кризата минава през активна държава и ясни приоритети: „Или ще изберем политика, която защитава доходите и бизнеса, или ще се върнем към модел, който води до обедняване. Изборът е пред българските граждани.“