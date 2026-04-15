Разследват опит за контрабанда на кокаин и марихуана с камион през Дунав мост 2 (Снимки)

2108
СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Видин се водят действия по разследване по досъдебно производство за извършено престъпление, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.  

Около 17,00 ч. на 14.04.2026 г. на Дунав мост 2 Видин – Калафат митнически служители са селектирали за проверка товарен автомобил с турски регистрационни номера, пътуващ от Нидерландия за Турция.

Според представените документи превозваната стока е била плодове – авокадо и манго. В хода на извършената физическа проверка в кабината на влекача - в естествена кухина, са били установени 11 пакета с марихуана, с общо тегло 5 763,81 грама, и 1 пакет с тегло 1 074,38 грама, съдържащ бяло прахообразно вещество – кокаин. 

С постановление на прокурор в качеството на обвиняем за пренасяне на високорискови наркотични вещества през границата на страната без надлежно разрешение е привлечен гражданинът на Турция Е.Б.

Лицето е задържано за срок до 72 часа. 

Предстои да бъде внесено в съд искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него. 

Делото продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Видин.

