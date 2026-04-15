Два медала спечелиха наши ученички на Европейската олимпиада по математика за момичета

На летището в София днес се завърнаха едни от най-добрите български гимназистки по математика, които спечелиха два медала от Европейската олимпиада по математика за момичета (European Girls' Mathematical Olympiad - EGMO). Българките завоюваха един сребърен и един бронзов медал в конкуренция с 260 участнички от 67 държави, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Надпреварата се състоя във Франция от 9 до 15 април.

Сребърният медал спечели Аделина Доровска от 11. клас от Първа частна математическа гимназия (ПЧМГ). Бронзовото отличие заслужи Йоана Младенова от 10. клас от Софийската математическа гимназия (СМГ), която остана на точка от сребърния медал. В българския отбор са и Янилия Терпо (9. клас от Профилираната природо-математическа гимназия (ППМГ) в Бургас) и Станислава Петрова (11. клас от ППМГ Бургас). Техни ръководители са Ивайла Радкова (ФМИ към СУ) и Биляна Димитрова (МИТ).

Това бе 15-ото издание на престижния турнир по математика за момичета, където участват и държави извън Европа, но те не влизат в крайното разпределение на медалите.

От 2012 г. досега българските състезателки на EGMO са спечелили шест златни, 25 сребърни и 20 бронзови медала, както и четири почетни грамоти.

Българските олимпийски отбори по природни науки завоюваха през 2025 г. общо 97 медала - 15 златни, 40 сребърни и 42 бронзови медала, каза през декември 2025 г. Вълкан Горанов, изпълнителен директор на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, на годишната олимпийска среща в Националния археологически музей на Българската академия на науките (БАН), организирана от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.