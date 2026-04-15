Търсят лекари и медицински сестри за базата за спешна помощ по въздух в Балчик

Търсят лекари и медицински сестри за новата регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха в Балчик, която предстои да стане част от националната система за въздушна спешна помощ. За обезпечаване на авиомедицинските екипи се търсят четирима лекари и четири медицински сестри, съобщават от Регионалната здравна инспекция – Варна.

Кандидатите за лекари трябва да имат специалност по анестезиология и интензивно лечение, спешна медицина или вътрешни болести, или да са специализанти с поне три години професионален опит. За медицинските сестри изискването е минимум две години стаж.Срокът за кандидатстване е до 8 май.

Базата в Балчик ще бъде четвъртата в страната. Там вече е позициониран петият медицински хеликоптер, доставен през март тази година и базиран на летището в града. До края на 2026 година България трябва да разполага с общо шест напълно оборудвани бази, които ще осигуряват покритие на цялата страна в рамките на т.нар. „златен час".