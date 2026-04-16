Частните училища надуха таксите, оправдават се с еврото и заплати

Средните са 6000-7000 евро, в някои обаче стига и до 12 хил. евро за новата учебна година

МОН не регулира размера им и не събира информация за вдигането

6000-7000 евро е средната такса в частните гимназии за учебната 2026/2027 г., като увеличението е средно с около 10%, показва проверка на “24 часа”. Има обаче училища, където таксата достига и до 11 000 - 12 000 евро.

При плащане на вноски има оскъпяване

и то не с малко - на места с по 200-300 евро. Затова родителите предпочитат да внесат таксата наведнъж, та дори и да теглят кредит за това.

Кандидатстванията за новата учебна година отдавна започнаха. Сред предимствата е възможността в много от водещите частни училища да се получат две дипломи - наша и чуждестранна. Подбраната среда, по-малкият брой ученици в клас, материалната база са сред другите бонуси. С влизането на еврото и поскъпването на живота у нас, а и в целия ЕС обаче пречка се явява вдигането на таксите, които и без това не са по силите на всяко амбициозно семейство.

Още от 1 януари, с приемането на еврото, е имало корекция на таксите с 1000 евро, оплакаха се родители на деца от известно частно езиково училище в София.

Случаят дори стигна до Комисията за защитна на потребителите

От КЗП са изискали от ръководството на училището подробна информация за обстоятелствата, наложили завишаването на таксата.

В някои училища таксата покрива храната, в други - не. Допълнително се плаща за уъркшопи, клубове (някогашните кръжоци), семинари, театрални представления, учебни материали и ресурси, срочни и годишни концерти и други събития извън учебната програма. Транспортът в двете посоки също е допълнително перо, като и там има оскъпяване, ако не се издължи накуп.

Разбира се, има и отстъпки - най-често за второ дете от семейството. Насърчават обучението на определен процент ученици с високи постижения в спорта и изкуствата. Сертифицираните като IB училища са длъжни да дават различни стипендии.

IB (International Baccalaureate) e международна образователна система с програми, валидни по цял свят. Най-често у нас се прилага DP -дипломна програма за ученици между 16-19 години. Останалите - начален и прогимназиален етап, не са развити. Концентрацията е в София, където 6 училища издават международната диплома.

Таксите за обучение в частните училища и частните детски градини се определят от самите институции. Родителите сключват договори за обучение, като съдържанието им следва да отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба.

Министерството на образованието не регулира размера на таксите, както и не разполага с информация за евентуални увеличения за следващата учебна година, посочват оттам.

В регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование са

вписани 119 частни училища,

като от тях през учебната 2025/2026 г. функционират 105, а останалите не осъществяват учебен процес през настоящата учебна година, казаха за “24 часа” от МОН. За миналата година е заработило едно ново, а две са отписани от регистъра.

Вписани са също 138 частни детски градини, от тях в момента 6 не работят.

От министерството уточняват, че всички частни училища и детски градини, вписани в регистъра, осъществяват дейност по реда на българското законодателство, като някои от тях

имат и договори с чуждестранни асоциации

МОН обаче не поддържа обобщена информация за тези договорни отношения.

Тест по български и математика, проверка на цялостното индивидуално ниво на образование, креативност, обща култура, събеседване - това са част от условията за кандидатстване в частните гимназии. Масово признават резултатите от т.нар. миниматури (националното външно оценяване след 7-и клас), но често има изискване за изкаран минимален брой изкарани точки.

В Списъка на иновативните училища за 2025 г. са включени 38 частни. Част от тях въвеждат нови учебни предмети и организационни решения. Те

могат да бъдат споделяни като добри практики и с държавни и общински училища,

казват образователните експерти.

Мария Каменова, председател на УС на Българската асоциация на частните училища:

Размерът се определя от инфлацията и от инвестицията в качествени учители, но не са само за богати родители

Общото между семействата е ценностният избор, а не непременно високият доход Мария Каменова

- Г-жо Каменова, как се определят таксите в частните детски градини и частните училища?

- Изборът на частно образование е стратегическо решение, което изисква сериозно финансово планиране от семействата. През 2026 г. секторът в България остава силно динамичен, а размерът на таксите се формира под влияние както на инфлационната среда, така и на нарастващите очаквания за по-високо качество на образователната услуга.

За разлика от държавните и общинските институции, при частните детски градини и училища таксите се определят самостоятелно от всяка образователна организация. Те са пряко обвързани с реалните разходи по осигуряване на качествен учебен процес, безопасна среда и допълнителни възможности за развитие на децата.

Сред основните фактори, които формират размера на таксите, са инвестициите в педагогическия екип – подборът на квалифицирани преподаватели, тяхното обучение, допълнителни сертификации и устойчивото им професионално развитие. Все по-голямо значение имат и разходите за материалната база, които включват наем или изплащане на сграден фонд, поддръжка, ремонтни дейности, модернизация на класните стаи и обновяване на външните пространства.

Съществено влияние оказват и инвестициите в технологии и иновации. Въвеждането на дигитални платформи, STEM среда, интерактивни системи за обучение и решения, базирани на изкуствен интелект, вече е част от стандартите за много частни образователни институции.

Към това се добавят допълнителните и извънкласните дейности – чужди езици, спорт, изкуства, клубове по интереси, участия в състезания, образователни лагери и екскурзии. Именно богатата палитра от такива възможности често се възприема от родителите като ключова добавена стойност.

Все по-често таксите отразяват и специфичния образователен модел, който дадена институция предлага – международни програми, билингвално обучение, Монтесори или други иновативни методики. Броят на частните Монтесори детски градини и училища в България например продължава да нараства, което е показателно за засиленото търсене на алтернативни педагогически подходи.

Един от най-съществените фактори за цената остава индивидуалният подход към всяко дете. Частните институции обикновено работят с по-малки групи и класове, което позволява по-прецизно проследяване на напредъка, адаптиране на методите на преподаване и персонална подкрепа според нуждите на ученика. Именно този модел естествено води до по-висока себестойност на обучението. Не на последно място, силно влияние върху нивото на таксите оказва и управленската визия на ръководството. Собствениците и директорите определят философията, профила, стратегическото развитие и уникалните предимства на институцията. Тази визия често е решаваща за това каква добавена стойност ще получат децата и родителите.

Важно е да се подчертае, че повечето частни училища се стремят да балансират между достъпност и поддържане на високо качество. В крайна сметка таксата в частното образование не е просто цена за обучение, а инвестиция в цялостна образователна среда, персонално отношение и дългосрочно развитие на детето.

- С колко се увеличават таксите за догодина?

- За учебните 2025/2026 и 2026/2027 години се наблюдава тенденция към умерен ръст между 5 и 12%.

Основните причини са инфлацията, повишените разходи за поддръжка и най-вече необходимостта от привличане и задържане на качествени учители. Влияние оказва и увеличението на възнагражденията в държавния сектор, което задава нови стандарти за пазара на педагогически кадри. При повечето институции водеща не е печалбата, а устойчивостта, качеството и бъдещото развитие на образователната среда.

- В началния курс или в гимназията е по-скъпо?

- В повечето случаи таксите са по-високи в гимназиалния етап, тъй като там обучението е по-специализирано. Необходими са лаборатории, работилници, профилирани кабинети, подготовка за държавни зрелостни изпити, международни програми и преподаватели със специфична експертност.

Това обаче не означава, че детските градини са с по-нисък разход. При интензивни езикови и развиващи програми, както и при високо съотношение учител–деца, инвестицията също може да бъде значителна.

- Какви са предимствата на частните училища?

- Основното предимство остава индивидуалният подход към всяко дете. По-малките групи и класове позволяват персонализирано обучение, по-прецизно проследяване на напредъка и адаптиране на методите според силните страни на ученика. Частните институции се отличават и с по-голяма гъвкавост и мобилност, по-бързо внедряване на иновации, разнообразни форми и методи на обучение. При тях има модерна образователна среда, силна връзка с родителите като активни партньори, по-широки възможности за екипна работа и проектно обучение, развитие на социални и граждански умения.

Все по-голяма е и ролята на учениците като активни участници в образователния процес, а не просто получатели на знания.

Частните институции предлагат възможност за международни програми и добри практики, което дава конкурентно предимство на завършващите. Фокусът е върху ключови умения като критично мислене, креативност, емпатия, работа в екип, лидерство и обществена отговорност.

Показателен пример за тази тенденция беше Четвъртият форум на частното образование, организиран на 21 март 2026 г. от Българската асоциация на частните училища. Основната тема “Иновациите и изкуственият интелект в частното образование – опит, практики, визия за развитие на ключови умения” и представените идеи отново доказаха, че частните детски градини и училища са мястото, където новите идеи се появяват първи, където се експериментира и се търсят нови модели, в които детето и ученикът са поставени в центъра на образователния процес в условията на бързо променяща се технологична и икономическа среда

- Само деца на богати родители ли учат в частните училища?

- Това е един от най-разпространените митове. Реалността показва, че в частното образование учат деца от семейства с много различен социален и професионален профил. Тенденция е разширяването на кръга на професиите на родителите, които изпращат децата си в частно училище или частна детска градина. Сред родителите има представители на бизнеса, държавната администрация, академичните среди, творческите професии и свободните професии с доказан авторитет. Общото между тях не е непременно високият доход, а ценностният избор в полза на качествената среда и дългосрочната инвестиция за развитие на детето. Да, това изисква финансов ресурс, но изборът често е резултат от осъзнато планиране и ценностна система, а не просто от нивото на доход.