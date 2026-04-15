Посланикът на Япония за пръв път посети Пловдив

Извънредният и пълномощен посланик на Япония в България Н. Пр. Чикахиса Суми пристигна на първа официална визита в Пловдив. Той беше посрещнат от заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов, съобщиха от общината.

По време на срещата Панов подчерта значението на двустранните контакти и вече изграденото ползотворно сътрудничество между България и Япония на местно ниво. Той припомни, че Пловдив е побратимен с японския град Окаяма, като през годините са реализирани редица взаимни посещения и обмен на делегации. През 2023 г. в Окаяма бе открит и паметник на Христо Ботев – символ на приятелството и културните връзки между двата народа.

Заместник-кметът акцентира върху специфичния облик на Пловдив като град, който инвестира в културни събития с висока добавена стойност. „Именно тези събития привличат нови туристи и увеличават броя на нощувките, като същевременно градът запазва своя спокоен характер и благоприятна среда за отглеждане на деца", коментира Панов. Той изтъкна още, че Пловдив е и утвърден водещ индустриален хъб в България, което създава допълнителни възможности за развитие на икономическите връзки.

От своя страна посланик Суми заяви, че една от основните му цели е да направи България по-позната в Япония. Той подчерта необходимостта съществуващите отношения да продължат да се надграждат и развиват, като изрази готовност за задълбочаване на сътрудничеството в различни сфери.