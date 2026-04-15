Шествие, възстановка, ревю на носии в Благоевград за 150 г. от Априлското въстание

Шествие, възстановка, рецитал, ревю на носии Благоевград за 150 г. от Априлското въстание.

Община Благоевград отбелязва 150 години от Априлското въстание с поредица от инициативи, посветени на паметта и подвига на априлци.

Програмата започна днес с презентация „150 години Априлско въстание" в зала „Изкуство" на Регионална библиотека „Димитър Талев". На 16 април от 15:00 ч. същото пространство ще бъде домакин на събитието „Символите на България" – изложба-везба, презентация и ревю с носии от фолклорните области на страната.

На 20 април акцентът е в кв. „Вароша" и центъра на града. От 11:00 ч. в Родната къща на Георги Измирлиев – Македончето ще бъде открита изложбата на Регионален исторически музей – Благоевград „150 години от Априлската епопея". В 17:00 ч. ще се проведе паметно шествие от Съдебната палата до пл. „Георги Измирлиев", последвано от полагане на цветя в 17:30 ч. по повод 175 години от рождението на Георги Измирлиев – Македончето.
След това на пл. „Георги Измирлиев" е концерт-рециталът „Ехо от безсмъртието: 150 години от подвига на априлци".
На 21 април от 11:00 ч. в родната къща на Георги Измирлиев – Македончето ще се състои възстановка „Георги Измирлиев и Русенският комитет".
Финалът на програмата е на 24 април  с Ден на отворените врати в 3-то Бригадно командване.

