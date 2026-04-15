Румънец е задържан за катастрофата с четирима пострадали на магистрала "Струма"

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил 25-годишният Н.С., гражданин на Румъния, е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление по транспорта – причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на повече от едно лице. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Около 08,00 ч. на 15.04.2026 г., на АМ „Струма", обвиняемият Н.С. управлявал товарен автомобил, м. „Рено", в посока към гр. София. Водачът нарушил правилата за движение, като се ударил в задната част на спрял в крайната дясна лента лек автомобил, м. „Опел".

В резултат на удара е била причинена средна телесна повреда на водача на лекия автомобил И.В., на 39 години, както и на пътниците Д.М., на 41 години, и малолетните - Д.М., на 11 години, и Л.Л., на 1 година.

Разследването е започнало с оглед на местопроизшествието.

Пострадалите са транспортирани в болнично заведение за оказване на медицинска помощ. И.В. и Д.М. са в кома. Малолетната Д.М. е с кръвоизлив в мозъка и счупени прешлени. Л.Л. е с разстройство на здравето, временно опасно за живота – комоцио.

Обвиняемият Н.С. е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.