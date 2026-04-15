Център на НАТО за управление на кризи и реагиране на бедствия отбеляза 11 г. от акредитацията си

Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране на бедствия (CMDR COE) отбеляза 11-ата годишнина от акредитацията си като част от широката мрежа центрове за върхови постижения на НАТО. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

На събитието присъстваха заместник-министрите на отбраната Йордан Божилов и Златин Кръстев, директорът на Щаба на отбраната генерал-майор Здравко Пехливанов, заместник-министрите на външните работи Велизар Шаламанов и на иновациите Борислав Банков, както и представители на дипломатическия корпус и партньори на Центъра от бизнеса и неправителствения сектор. СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

„През годините CMDR COE се превърна в уважавана и надеждна международна институция със значим принос за научните изследвания, изграждането на капацитет и развитието на способности за управление на кризи и реагиране при бедствия за НАТО, съюзниците и партньорите, както във военен, така и в граждански контекст", каза заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов в обръщението си към присъстващите. Той поздрави служителите на Центъра от името на ръководството на Министерството на отбраната и благодари на тях, както и на страните за колективните усилия, професионализма и всеотдайността. „В един постоянно променящ се и все по-непредсказуем свят, способността ни да предвиждаме рискове, да укрепваме устойчивостта и да мислим напред не е просто предимство, а необходимост", подчерта заместник-министър Божилов.

„Разнообразните дейности, изпълнявани от CMDR COE са доказателство, че той уверено продължава да търси решения на традиционните и нововъзникващите предизвикателства пред сигурността. Те потвърждават и все по-важната роля на Центъра като предпочитана платформа за сътрудничество, далеч отвъд строгите институционални рамки", подчерта в изказването си директорът на Центъра полковник Орлин Николов.

Във връзка с честването на 11-ата годишнина от акредитирането на CMDR COE като международна военна организация на територията на Република България военнослужещи и цивилни служители бяха наградени от министъра на отбраната и от началника на отбраната за високи постижения в службата и заслуги към отбраната на страната.