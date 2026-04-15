"Хубавото при нас е че сме като асансьор - народът ни вдига, после ни сваля. И пак ни вдига, това ми е се седми път. Ще се качим още веднъж", каза лидерът на ГЕРБ

Подкрепа за бизнеса, който инвестира в развитието на младите - чрез учене и спорт. За това настоя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на закриването на предизборната кампания на партията в Самоков. Пред актива на партията той поиска експертите да помислят какви да са облекченията. "25% облекчение за нови технологии. Но защо не и за бизнес, който инвестира в култура, спорт... Защо да няма дали данъчни облекчения, или приспадане на разходи? Които инвестира в деца да спортуват, да учат математика и в деца, които да стават бъдещите ни артисти, скулптори. Това трябва в новия парламент да промотираме за бизнеса", заяви той.

"Искаме да се вдигнат доходите, ама не младите да ни плащат доходите. Българинът иска за децата си да остави. За мен е правилно,. В Европа най-голям проблем е, че няма жилища. А ние санираме блокове. Най-абсудната но и най-дбра социална програма, при най-нсики данъци", обобщи Борисов.

"Трябва да на бизнеса да кажем: всеки, който подпомага, занимава се с наука, дава на децата, всеки, който дава за спорт, трябва да го ценим. Който дава за опера, за театър, за меценатство - за това трябва да даваме. Всичко друго се направили, всичко", подчерта Борисов. "Данъците няма да се вдигат. Глупостите им с прогресивните данъци - тия, дето работят да дават повече на тия, дето не искат да учат... Няма равенство в живота. Който се труди, трябва да има повече. Не да търсим дългове, за да живеят всички добре. Конкуренцията ще направи България да е добре", отсече партийният лидер.

Борисов отбеляза, че като дойдат ПП-ДБ на власт, винаги започват да се трупат огромни дългове, дори "онзи ден" тихомълком е изтеглен нов заем за милиони, в деня в който Асен Василев е казал, че трябва да даваме доходи, по-големи от инфлацията. "Разбира се че трябва, ама не със заеми. Всички говорят за младите. Ама вие като взимате заеми какво става с младите? След години те ще платят лихвите. При нас бе 2 % лихвата, сега е 4,15%.", напомни лидерът на ГЕРБ. "Искат ли ГЕРБ да живеят на дългове, които да плащат деца и внуци. Аз не искам да водя такава партия! Да взимаме дългове за пенсии и заплати и след това да ги плащат децата - това ни предлагат новите, които са по-дърти от нас", обобщи той.

Той се похвали с всичко, което ГЕРБ са направили за роботизацията, механизацията ИТ сектора и изкуствения интелект от 2019 г. насам, включително и пътната инфраструктура до Бизнеспарка в София, където са много от големите фирми.

"Повече не се връзваме на "дай, ще правим мнозинства, ама танто за кукуригу", каза Борисов. Всяко нещо сме обмисляли, финансирали, затова обликът на градовете е такъв, подчерта лидерът на ГЕРБ. И отново предупреди, че спрените пари към общините ще доведат до преиндексиране и оскъпяване на общинските проекти

"Радев е 10 г. държавен глава, той бил новото. Аз от 6 г. съм никакъв, освен депутат, а съм бил старото. А той - новото, с все "копринките" и олигарсите. Щял да ме сваля от сцената, абе, ей. Ако някой мисли, че ме е свалил... Декември, да ме извини Росен Желязков, ама тогава му казах, че това правителство трябва да го свалим ние. Демонстрациите и протестите са основата на демокрацията. И като дойдат избори се решават нещата. Ние се свалихме от сцената това правителство, след като изпълнихме всички задачи", заяви Борисов.

"Хубавото при нас е че сме като асансьор - народът ни вдига, после ни сваля. И пак ни вдига, това ми е се седми път. Ще се качим още веднъж", добави той.

ГЕРБ закриват предизборната си кампания в Самоков тази вечер. За да подкрепи водача на листата Младен Маринов и кандидатите за депутати в София област, в града дойде и лидерът на партията Бойко Борисов. ГЕРБ закрива кампанията си в Самоков днес Тук са и водачите от листите в останалите райони на страната. Своеобразен домакин на закриването е кметът на Самоков Ангел Джоргов, който първи излезе за реч на трибуната.

В Самоков може да се види за последната година колко много е направено при добра организация, при работещо стабилно правителство и политическа подкрепа, и най-вече с активност на кмета и неговия екип, обобщи Младен Маринов. Той се оплака, че по време на кампанията е имало репресии към кандидати, симпатизанти и членове на ГЕРБ. Ние може да не агитираме, а само в жанра на нямото кино да показваме какво сме направили и пак да ни разберат, каза той. Ред, работа, растеж - тези думи най-добре определят партия ГЕРБ, настоя Маринов. И поиска доверието на избирателите на 19 април с номер 15.

"Ние повече никога няма да излизаме от дрехите, с които сте свикнали да ни виждате, никога повече няма да жертваме политическата доктрина н ГЕРБ, за да слугуваме на този или онзи. Всичко, което трябваше за европейската ни интеграция сме го свършили с лидерството на Борисов, с търпението на българските граждани и експертизата на всички около нас", каза Владислав Горанов.

Кампанията свършва, но часът на истината започва от следващия ден. В тази кампания ГЕРБ са единствените, които се явяват, за да са политици. Останалите си търсят друга работа, защото искат да са разследващи журналисти, прокурори, следователи, каубои, инфлуенсъри. Само ГЕРБ може да върши работа", включи се и Деница Сачева. Трябва да се гордеем с всичко, което сме направили, ние сме хора, които имат биографии, подчерта тя.

"Въпреки че бе кратко това НС, опитахме да мислим дългосрочно. Поискахме пътна карта за пенсионната система, защото сме изправени пред сериозни демографски предизвикателства. По отношение на втория пенсионен стълб хората в бъдеще да взимат почти двойно и 16 млрд. пенсионни спестявания на 5 млн. български граждани да работят за тях", изтъкна досегашната шефка на социалната комисия в НС.

"Ако някой претендира, че може да прави магии по всяка вероятност е само илюзионист. Бъдете подозрителни към този, който обещава най-много", препоръча Томислав Дончев. И подчерта, че за разлика от другите, ако ГЕРБ поставят амбициозни цели, имат план как да го направят. Дончев напомни и някои от основните приоритети в управленската програма на партията.

За да има резултати, има нужда от лидерство и воля, каза Дончев, канейки на сцената Бойко Борисов.

