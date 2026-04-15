Росица Карамфилова е водач на листата на 1 МИР Благоевград от Коалиция „Прогресивна България“ Тя е експерт с над две десетилетия опит в управлението на околната среда и е заемала ключови позиции в държавната администрация. В периода 2022–2023 г. Росица Карамфилова е министър на околната среда и водите в две последователни служебни правителства, а между 2023 и 2025 г. е съветник по екология на президента на Република България. В момента ръководи Изпълнителната агенция по околна среда и е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда. Професионалният ѝ път включва ръководни позиции в отделите „Международни програми и проекти“ и „Стратегии и програми“, както и участие в управлението на национални и международни екологични проекти. Карамфилова е магистър-инженер по „Екология и опазване на околната среда“ от ХТМУ – София и доктор в същата научна област, със специализация в иновативното третиране на отпадъчни биопродукти. Завършила е и магистратура по „Индустриален мениджмънт“. Развива активна преподавателска дейност в ХТМУ и е автор на множество научни публикации. Владее английски и руски език. Омъжена е и има едно дете.

- Г-жо Карамфилова, здравеопазването и социалната сфера винаги са „горещи“ теми преди избори. С какво програмата на „Прогресивна България“ се различава от обещанията, които слушаме последните 30 години?

- Разликата е в самата философия. Ние спираме да разглеждаме пациента като „клинична пътека“, а социално слабите – като тежест за бюджета. За „Прогресивна България“ здравеопазването е национална сигурност, а социалната политика е инвестиция в човешкия капитал. Наш основен приоритет е декомерсиализацията. Болниците не трябва да бъдат търговски дружества, които гонят печалба на гърба на болния човек.

- Това звучи радикално. Как практически ще премахнете статута на търговски дружества, без да сринете системата?

- Чрез преструктуриране, за да може болниците да преминат към статут на публични институции. Посредством ефективен контрол, за да не се източва Здравната каса. Нашата цел е реално безплатно здравеопазване. В момента българинът доплаща най-много в целия ЕС. Ние ще разширим пакета дейности, покрити от НЗОК. И не на последно място - лекарствата за децата. Ние предлагаме напълно безплатни лекарства по рецепта за всички деца до 14-годишна възраст.

- Предлагате край на болниците като търговски дружества. Не е ли това връщане назад? Как го правят в Европа?

- Напротив, това е връщане към хуманизма. Ние се стремим към моделите на държави, които имат най-високо качество на живот. Австрийският модел, например, е основан на социалното партньорство. Печалбата не е водеща. Нашият план е да преразглеждаме клиничните пътеки и да преминем към по-реалистични и ефективни модели на заплащане, ориентирани към качество на лечението и остойностяване на труда. Ключова мярка за нас е преминаване към централизирани доставки на скъпи медикаменти, апаратура и изделия. Френският модел е основан на принципите за солидарност и достъп. Системата е хибридна, но с изключително висок процент на реимбурсиране и възстановяване на разходите. Държавата покрива близо 100% от разходите за хронични и тежки заболявания. Нашата цел е въвеждане на принципа на „солидарната отговорност“ – държавата да поема пълния разход за онкологично болни, редки заболявания и детско здравеопазване. В Германия здравните каси са конкурентни, но силно регулирани. Ние ще заимстваме строгия контрол върху ценообразуването на лекарствата. България плаща едни от най-скъпите лекарства в ЕС.

- А какво мислите за кадрите? Видно е, че лекарите и медицинските сестри продължават да напускат страната.

- Решението е в достойното заплащане и защитения статут. Предлагаме финансови и социални стимули за лекари и медицински сестри, особено за тези, които работят в райони с недостиг на кадри. За да е възможно задържането на кадрите е необходимо да се въведе справедлив механизъм за адекватно заплащане на медицинските кадри - лекари, медицински сестри, акушерки и санитари, който да премахне огромните разлики в заплащането между отделните специалности.

- В социалната сфера фокусът ви е върху „активната подкрепа“. Какво означава това за пенсионерите и младите семейства?

- Ние настояваме за ежегодно преизчисляване на всички пенсии спрямо актуалния осигурителен доход, а не само „кърпене“ на дупки с добавки. За младите семейства въвеждаме прогресивно подоходно облагане с необлагаем минимум за родители. Ще отстояваме принципът „колкото повече работиш и отглеждаш деца, толкова по-малко данъци ще дължиш“. Програмата ни предвижда и мащабна реформа в грижата за възрастни хора и хора с увреждания – държавата трябва да бъде личен асистент, а не бюрократ.

- Вие сте експерт по екология. Как екологичните приоритети на коалицията се свързват със здравеопазването?

- Връзката е директна. Мръсен въздух, замърсяване на повърхностни и подземни водни източници, неминуемо и ряко влияят върху качеството на живот и човешкото здраве. За „Прогресивна България“ чистата околна среда е превантивна медицина. Инвестициите в зелена енергия и по-добро качество на въздуха ще намалят разходите за здравеопазване в дългосрочен план. Основните стълбове на нашата реформа ще бъдат пълна дигитализация на здравното досие за прозрачност, мерки в посока спешната помощ посредством модернизиране на автопарка и хеликоптерна поддръжка за всяка точка на България и не на последно място - образование и социалност чрез интегриране на социалните услуги още в училищна възраст.

- Г-жо Карамфилова, често говорим за електронно правителство, но хората в затруднено положение все още се редят на опашки с папки документи. Как ще промените това?

- Дигитализацията не е просто „сканиране на хартия“. Тя е инструмент за социална справедливост. Нашите конкретни стъпки са:

Единен социален профил: Създаване на дигитален паспорт, в който са интегрирани данни от ГРАО, НОИ, Агенцията по заетостта и ГД „Гранична полиция“. Човек няма да доказва на държавата факти, които тя вече знае.

Автоматизирано отпускане на помощи: Системата сама ще засича кога един гражданин отговаря на критериите (например при спад на доходите под определен праг) и ще го уведомява проактивно за правата му, вместо той да търси институциите.

Мобилно приложение „Социален асистент“: Платформа за хора с увреждания, чрез която в реално време да заявяват услуги, да оценяват работата на личните си асистенти и да получават телемедицински консултации.

- За финал – какво е вашето директно послание към българите, които са загубили доверие, че системата изобщо може да работи за тях?

- Моето послание е просто: държавата не е фирма, а здравето не е стока. Време е да спрем да лекуваме „системата“ и да започнем да лекуваме хората. В Коалиция „Прогресивна България“ вярваме, че силата на една нация не се мери с броя на хората с високи доходи, а с достойнството, с което живеят нейните възрастни хора, и с грижата, която получават нейните деца. Ние не предлагаме просто реформи, а нов обществен договор. Договор, в който вие не сте „клиенти“ или „бенефициенти“, а граждани със защитени права. Нека превърнем България в място, където болестта не е път към бедността, а остаряването не е присъда за самота. Време е за прогрес, който всеки българин да усети в дома си и най-вече – в спокойствието за своето и за бъдещето на децата си.