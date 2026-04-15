Иновация в РИК - Пловдив: Дават златен коридор на секционните комисии с верни протоколи

Ще си спестят опашките с изборните книжа, ако въведат коректно данните онлайн

16-а районна избирателна комисия - Пловдив-град, въвежда иновация, която ще спести чакането след края на гласуването на 19 април т. г. за СИК-овете с коректни протоколи. "В 20 часа, когато изборният ден приключи, ще дадем им възможност да въвеждат резултатите онлайн на нашия сайт. Специален софтуер ще засича дали те са коректни и ако е така, представителите на секционните комисии ще получават номер, който ще им дава златен коридор - да не чакат в Районната избирателна комисия, което често отнема часове", обясни пред "24 часа" секретарят на комисията Кристиан Гьошев. Този софтуер не е предоставен от ЦИК, нововъведението е само за Пловдив.

Ако при проверка на протоколите на комисиите със златен протокол, се установят грешки, те ще бъдат връщани на края на опашката. Тази нова възможност се разяснява на хората в секционните комисии, чието обучение започна вчера, продължи днес и ще приключи утре.