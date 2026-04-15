Емил Дечев: В прокуратурата има 30 преписки срещу кандидат-депутати за изборни нарушения

Премиерът Андрей Гюров: Остават четири дни до изборите, в които всеки опит за подмяна трябва да бъде спрян (Видео)

Остават 4 дни до изборите, в които всеки опит за подмяна на вота трябва да бъде спрян. МВР работи денонощно и прекъснаха мрежи, които години наред покопаваха доверието. Това каза премиерът Андрей Гюров на извънреден брифинг в Министерския съвет, който даде заедно с вицепремиера и министър на правосъдието Андрей Янкулов и министъра на вътрешните работи Емил Дечев.

Според Гюров първата стъпка е на самите граждани, които трябва активно да участват в изборния процес. Той допълни, че следващите стъпки от страната на МВР и прокуратурата.

Всички колеги работят неуморно. МВР работи на всички нива в тази борба срещу купуване на гласове, каза Дечев.

Активността е в няколко пъти повече от тази, която беше на последните парламентарни избори октомври 2024 г. Имаме повишаване на сигналите за извършени престъпления с няколкостотин процента, повишаване на досъдебните производства, на задържаните лица и предупредителните протоколи, зказа още вътрешният министър.

Има общо 30 преписки изпратени от различни места в страната, подадени от полицейски служители в СГП, съответно препратени към ГДНП срещу лица с кандидат-депутатски имунитет, за които има данни, че е извършено престъпление, свързано с изборите.

ОДМВР-Пловдив е дирекцията, която намери най-голямата сума пари предназначени за изборите и директорът ѝ получи призовка да бъде привлечен като обвиняем, а нас това ни притеснява, каза още Дечев.

Виждате, че всички мои дейстдвия не срещат необходимия отклик във ВСС, коментира Янкулов.

По-рано днес правосъдният министър възложи проверка в Главна дирекция "Охрана" относно служебното правоотношение на заместник главния директор на ГДО Деян Димитров. От министерството обясниха, че причината е информация, разпространена в платформата „Извън ефир". По тяхна информация Димитров е блъснал мъж на пешеходна пътека, който месец по-късно е починал, но е оправдан. Тогава Димитров е охранител на все още и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Предприели сме всички необходими действия за установяване на обстоятелствата, каза още Янкулов.