"Барселона" в тежка криза - 11 години без финал в ...

Европейската инвестиционна банка инспектира детската болница в Бургас

Така ще изглежда детската болница “Света Анастасия” в Бургас.

Напредъкът по стратегически проекти в сферите на образованието и здравеопазването в Бургас беше проверен на място от делегация на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), водена от вицепрезидента Марек Мора. В посещението участваха и главният финансов съветник Борислава Габровска, ръководителят на офиса на ЕИБ в София Теодор Радонов и съветникът Руксандра Сердеан-Верде.

Основен акцент на визитата беше новата детска болница „Света Анастасия“ в Бургас. От общинската администрация съобщиха, че обектът е почти напълно оборудван със съвременна апаратура. Директорът на лечебното заведение д-р Благомир Здравков и заместник-директорът д-р Тома Томов са представили пред делегацията плановете за работа, съобразени с европейските медицински стандарти, пише БТА. 

Делегацията посети и строителната площадка на студентския кампус, чието изграждане продължава. 

„В един публичен проект средствата не са най-важното – особено когато става дума за детско здравеопазване. От ключово значение са отношението, гъвкавостта и експертността, които получихме“, заяви Николов, цитиран от пресцентъра на общината. 

Строителството на специализираната детска болница „Св. Анастасия“ започна през април 2024 г. върху терен от 10 декара в ж.к. „Зорница“ и към момента е в етап на довършителни дейности. Финансирането е осигурено чрез заем от ЕИБ и средства от държавния бюджет.

Лечебното заведение ще разполага с над 140 легла, а структурата му включва отделения по педиатрия, детска хирургия, реанимация, кардиология и образна диагностика.

Болницата ще бъде първата в България с изцяло дигитализирано управление и се очаква да обслужва пациенти от цяла Югоизточна България.

Четете още

Още от Регионални

Попитай лидера: Отговаря Бойко Борисов