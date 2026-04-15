Вместо на матура 19-годишният Бургазлиев с АТВ-то застава пред съда (Обзор)

Никола, който помете 35-годишната Христина и 4-годишния ѝ син Марти в Слънчев бряг, е обвинен за причиняване на смърт с умисъл

Вместо на матура 19-годишният Никола Бургазлиев от Несебър ще се изправи пред окръжния съд в Бургас, за да отговаря за смъртта на младата майка Христина Здравкова, тежкото нараняване на нейния 4-годишен син и по-леките травми на племенниците на покойната жена.

Зрелостните изпити, на които абитуриентът трябваше да се яви, са в края на май, когато е напълно възможно да се проведе разпоредителното заседание по делото срещу него. В сряда окръжната прокуратура внесе обвинителния акт срещу младежа, който последната година в училище вместо в класната стая изкара в ареста. Дотам се стигна, защото в разгара на летния сезон той помете в Слънчев бряг с АТВ-то, взето под наем, 35-годишната Христина от Пловдив, 4-годишния ѝ син Мартин, както и нейните племеннци. Семейството на жената било на почивка.

Кървавият инцидент стана на 14 август м.г., а

ранената Христина издъхна на 3 септември в болницата, без да излезе от комата

Малкият Марти също бе в много тежко състояние, но бургаски и столични медици го върнаха към живота. Христина Здравкова

Бургазлиев е подсъдим, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на младата майка, тежка телесна повреда на нейния син, както и средни телесни повреди на другите две деца, уточняват от прокуратурата. Престъплението е извършено при управление на четириколесно електрическо превозно средство, управлявано от Бургазлиев след употреба на тетрахидроканабинол. Установено е още, че 12-класникът е допуснал много нарушения на правилата за движение по пътищата.

“Положихме усилия за провеждане на разследването във възможно най-кратки срокове. Предстои съдът да определи дата за разпоредително заседание”, каза за “24 часа” окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

“На 9 април т.г. входирахме в прокуратурата искане да бъде дадена възможност на Никола да се яви на поредния комплект изпити, за да може да държи задължителната матура в 12-и клас. Иначе трябва да повтаря средното си образование. От държавното обвинение ни отговориха, че не могат да се произнесат, тъй като обвинителният акт е внесен в съда. Сега чакаме становище от съда. Никола вече е взел близо 20 изпита, подготвя се от ареста, но има още”, каза адвокат Галина Колева. Тя представлява подсъдимия. На 15 март той посрещна 19-ия си рожден ден зад решетките, след като месец по-рано окръжният и апелативният съд отказаха да го пуснат под домашен арест, макар и с проследяваща гривна.

“Изказвам съболезнования на близките на Христина.

Не е минал и ден, в който да не мисля за случилото се

Само ако можех да върна времето назад. Моля да бъда пуснат, за да завърша средното си образование и да работя. Всички пари, които изкарам, ще дам за лечението на Марти”. Това каза тогава Бургазлиев, но думите му не трогнаха магистратите. Той е с тежко обвинение, за което се предвижда от 13 до 20 г. лишаване от свобода или доживотен затвор.

На 14 август м. г. младежът наема АТВ и потегля по една от алеите в Слънчев бряг, но губи управление и помита петима пешеходци на тротоара. Сред тях са Христина, Марти и нейните племенници.

Първите проби, взети с дрегер, не установяват алкохол и дрога в кръвта на ученика. Но заради факта, че е син на полицейски служители, работещи в районното в Несебър, и опасения за евентуален чадър над него са взети сравнителни образци за ДНК. Те потвърждават, че биологичният материал е на Бургазлиев. Близо 30 часа по-късно са взети нови проби. Едната е положителна за марихуана.

“Имаме огромни съмнения в начина и времето за вземане на тези проби и ще ги атакуваме в съда по време на делото”, коментира пред “24 часа” адвокат Колева. Защитата не е съгласна и с изводите на вещите лица, че АТВ-то е било технически изправно. Още в първите часове след кървавото меле Бургазлиев намекна, че спирачките не работели и това е причина за трагедията.

В края на м.г. говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов заяви, че

спирачките на АТВ-то са работили

“За какви вещи лица говорим? Това са специалисти по двигатели с вътрешно горене, а тук става дума за електрически автомобил”, контрира адвокат Колева.

Разследването бе съпроводено с поредица протести. Роднини на убитата Христина настояваха за доживотна присъда. “Марти се възстановява, макар и бавно, но всеки ден пита къде е мама. Какво да му отговорим?”, ридаят близките. Съученици на Никола пък твърдят, че никога не е вземал дрога.