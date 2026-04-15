ЦИК пусна интерактивна карта с адресите на избирателните секции и броя гласоподаватели

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува на сайта си интерактивна изборна карта за вота на 19 април. Картата показва избирателните секции в страната и чужбина и техните адреси, както и районните избирателни комисии. Електоралната карта показва и броя на избирателите във всяка секция, съобщи БТА.

От „Информационно обслужване“ анонсираха картата в началото на април. Всяка една секция ще бъде разположена в картата, колко избирателите са по списък, колко са гласували, колко са действителните гласове и колко не, обясни тогава изпълнителният директор Ивайло Филипов.

Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151. В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за гласуване с машини, а в 2641 – само с хартиени бюлетини. В неделя ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам.

Интерактивната изборна карта можете да видите тук.